ТРИ ИГРАЧА ОСВОЈИЛА ПРЕКО МИЛИОН ДИНАРА! Извучени бројеви 76. кола игре на срећу ЛОТО

26.09.2025. 20:19 20:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Tanjug/jutjub/printskrin

У 76. колу игре на срећу Лото, према извештају Државне лутрије Србије, седмица која је вредела 850.000 евра није извучена.

Извучени су бројеви 12, 21, 37, 39, 3, 8 i 34

Шестицу погодила чак три играча и они су богатији за 1.149.375  динара.

Ни у игри Лото плус није било седмице која је износила 750.000 евра, а извучени су бројеви 28, 1, 6, 4, 20, 5 i 18.

Такође ни у Џокер игри  која се играла за 330.000 евра  није било срећних добитника.

Извучени су бројеви:  5, 6, 8, 7, 2 i 7.

Наредно коло је 30. септембра.

Вести Друштво
