ТРИ ИГРАЧА ОСВОЈИЛА ПРЕКО МИЛИОН ДИНАРА! Извучени бројеви 76. кола игре на срећу ЛОТО
26.09.2025. 20:19 20:25
У 76. колу игре на срећу Лото, према извештају Државне лутрије Србије, седмица која је вредела 850.000 евра није извучена.
Извучени су бројеви 12, 21, 37, 39, 3, 8 i 34
Шестицу погодила чак три играча и они су богатији за 1.149.375 динара.
Ни у игри Лото плус није било седмице која је износила 750.000 евра, а извучени су бројеви 28, 1, 6, 4, 20, 5 i 18.
Такође ни у Џокер игри која се играла за 330.000 евра није било срећних добитника.
Извучени су бројеви: 5, 6, 8, 7, 2 i 7.
Наредно коло је 30. септембра.