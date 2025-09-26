(ВИДЕО) ФЛОРИДА ПОСТАЛА "ДИВЉИ ЗАПАД"! Човек испробава пушку испред мегамаркета, НОВИ ЗАКОН ступио на снагу
Овим је Флорида званично постала савезна држава у којој је дозвољено отворено ношење оружја.
Човек са пиштољем снимљен је у Волмарту на Флориди, једном од првих који је искористио нову дозволу за ношење оружја на отвореном у држави.
„Управо је разговарао са шерифом“, каже се на снимку. „То је закон“.
Наиме, забрана ношења оружја на отвореном на Флориди је званично укинута. Дана 10. септембра, Први окружни апелациони суд Флориде прогласио је забрану неуставном.
Гувернер Флориде Рон ДеСантис и државни тужилац Џејмс Утмајер поздравили су одлуку и наредили полицији да више не спроводи забрану.
🚨 JUST IN: Florida man is testing out the brand new OPEN CARRY legalization in the state at Walmart
"He just got done talking to the sheriff."
"It's the law."
It's official in Florida. The ban on open carry has been struck down.pic.twitter.com/aL47qWNt8Y
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 25, 2025
Ново правило значи да се оружје може носити без дозволе, а закон о превенцији на нивоу државе спречава градове и општине да доносе сопствена ограничења.
Дозвола за ношење оружја у јавности (отворено ношење) је на снази у већини америчких држава.