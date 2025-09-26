overcast clouds
(ВИДЕО) ФЛОРИДА ПОСТАЛА "ДИВЉИ ЗАПАД"! Човек испробава пушку испред мегамаркета, НОВИ ЗАКОН ступио на снагу

26.09.2025. 21:11 21:21
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс/Индеx/Агенције
da
Фото: printscreen / X /EricLDaugh

Овим је Флорида званично постала савезна држава у којој је дозвољено отворено ношење оружја.

Човек са пиштољем снимљен је у Волмарту на Флориди, једном од првих који је искористио нову дозволу за ношење оружја на отвореном у држави.

„Управо је разговарао са шерифом“, каже се на снимку. „То је закон“.

Наиме, забрана ношења оружја на отвореном на Флориди је званично укинута. Дана 10. септембра, Први окружни апелациони суд Флориде прогласио је забрану неуставном.

Гувернер Флориде Рон ДеСантис и државни тужилац Џејмс Утмајер поздравили су одлуку и наредили полицији да више не спроводи забрану.

Овим је Флорида званично постала савезна држава у којој је дозвољено отворено ношење оружја.

Ново правило значи да се оружје може носити без дозволе, а закон о превенцији на нивоу државе спречава градове и општине да доносе сопствена ограничења.

Дозвола за ношење оружја у јавности (отворено ношење) је на снази у већини америчких држава.

 

