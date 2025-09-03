light rain
ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ ИГРАЛА ИСТУ КОМБИНАЦИЈУ И ИСПЛАТИЛО СЕ Добила је милионску премију на Лотоу, ево и колику

03.09.2025. 18:43 18:50
Пише:
Дневник
Извор:
Blic/Srbija Danas
лото
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Берлинка годинама верује у своју срећну комбинацију бројева – и коначно се исплатило.

Након скоро три деценије играња лутрије, ове године је освојила највећу награду у немачкој престоници – импресивну суму од око 4,4 милиона евра.

Исплатило се вишегодишње играње лутрије

Лојалност бројевима 5, 11, 13, 39, 42, 48 и додатном броју 6 донела јој је добитак од милион долара. Посебно занимљиво – број 13, који многи избегавају због сујеверја, био је кључан за њен успех, иако је један од најређе извучених бројева од 1955. године.

loto
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Лото Берлин открива да је победница играла са претплатом, што значи да су њени бројеви аутоматски били укључени у свако извлачење средом и суботом. Процењује се да је у протеклих 30 година уложила око 10.000 евра , што се сада вишеструко исплатило. Иако је њен идентитет задржан из разлога приватности, познато је да жена има између 50 и 60 година и да потиче из берлинског округа Шенеберг.

Али Берлин није био једини град са добрим вестима – још један играч, овог пута из Хамбурга, погодио је добитну комбинацију и освојио 3,2 милиона евра.

лото лото добитак лото добитник лото премија
Извор:
Blic/Srbija Danas
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
