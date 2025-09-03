ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ ИГРАЛА ИСТУ КОМБИНАЦИЈУ И ИСПЛАТИЛО СЕ Добила је милионску премију на Лотоу, ево и колику
Берлинка годинама верује у своју срећну комбинацију бројева – и коначно се исплатило.
Након скоро три деценије играња лутрије, ове године је освојила највећу награду у немачкој престоници – импресивну суму од око 4,4 милиона евра.
Исплатило се вишегодишње играње лутрије
Лојалност бројевима 5, 11, 13, 39, 42, 48 и додатном броју 6 донела јој је добитак од милион долара. Посебно занимљиво – број 13, који многи избегавају због сујеверја, био је кључан за њен успех, иако је један од најређе извучених бројева од 1955. године.
Лото Берлин открива да је победница играла са претплатом, што значи да су њени бројеви аутоматски били укључени у свако извлачење средом и суботом. Процењује се да је у протеклих 30 година уложила око 10.000 евра , што се сада вишеструко исплатило. Иако је њен идентитет задржан из разлога приватности, познато је да жена има између 50 и 60 година и да потиче из берлинског округа Шенеберг.
Али Берлин није био једини град са добрим вестима – још један играч, овог пута из Хамбурга, погодио је добитну комбинацију и освојио 3,2 милиона евра.