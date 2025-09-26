Полиција истражује околности
Ужас на аутопуту ка Новом Саду МУШКАРАЦ ПРОНАЂЕН У ЛОКВИ КРВИ Лекари се боре за живот!
На ауто-путу ка Новом Саду, код скретања за Батајницу, ноћас око 1 сат пролазници су затекли мушкарца у локви крви без свести и одмах позвали полицију и Хитну помоћ.
Повређени, идентификован као М.М. (40), превезен је у болницу, где је утврђено да има крварење на мозгу. Његово стање је критично.
За сада није познато ко га је и када ударио, а постоји сумња да је повреде задобио у налету аутомобила. Не искључује се могућност да је претучен на другом месту, а касније избачен из аутомобила.
Истрага је у току.