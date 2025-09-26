scattered clouds
16°C
26.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Полиција истражује околности

Ужас на аутопуту ка Новом Саду МУШКАРАЦ ПРОНАЂЕН У ЛОКВИ КРВИ Лекари се боре за живот!

26.09.2025. 19:31 20:01
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
YT
Фото: Youtube Printscreen

На ауто-путу ка Новом Саду, код скретања за Батајницу, ноћас око 1 сат пролазници су затекли мушкарца у локви крви без свести и одмах позвали полицију и Хитну помоћ.

Повређени, идентификован као М.М. (40), превезен је у болницу, где је утврђено да има крварење на мозгу. Његово стање је критично.

За сада није познато ко га је и када ударио, а постоји сумња да је повреде задобио у налету аутомобила. Не искључује се могућност да је претучен на другом месту, а касније избачен из аутомобила.

Истрага је у току.

повређен мушкарац крварење
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај