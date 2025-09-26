overcast clouds
16°C
26.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АМСС АПЕЛУЈЕ НА ОПРЕЗНУ ВОЖЊУ Повремена киша и влажни коловози додатно успоравају саобраћај! Ево шта представља ДОДАТНУ ОПАСНОСТ на путевима

26.09.2025. 21:04 21:06
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

БЕОГРАД: Повремена киша и местимично мокри коловози сигурно ће додатно успоравати вожњу, а због којих се често дешавају прекиди и застоји у саобраћају, упозорава АМСС.

АМСС апелује на возаче да на деоницама које пролазе кроз усеке и поред камених косина, обрате пажњу на повећану опасност од одрона земље и камења. 
 

Интензитет саобраћаја се петком поподне повећава, па треба очекивати и нешто спорију вожњу на појединим деоницама где се изводе радови.
 

На наплатним станицама ауто-путевима, према последњим информацијама добијеним у од ЈП "Путеви Србије", сем на наплатној станици Прељина, нема задржавања возила.
 

На наплатној станици Прељина задржавање возила је 15 минута.
 

Према последњим информацијама Управе граничне Полиције Републике Србије на путничким терминалима (ПМВ) граничних прелаза нема задржавања возила, док на излазу из Србије, на граничном прелазу Сремска Рача теретњаци чекају до 120 минута.
 

На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања за све категорије возила.
 

АМСС апел саобраћај саобраћај безбедност
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЈЕСЕЊЕ ЗАХЛАЂЕЊЕ ЈЕ ТУ Температура сваког дана све нижа, кошава се појачава, удари ветра ће ићи и до 120 km/h ЕВО ГДЕ ЋЕ ПРВО ПАДАТИ КИША

ЈЕСЕЊЕ ЗАХЛАЂЕЊЕ ЈЕ ТУ Температура сваког дана све нижа, кошава се појачава, удари ветра ће ићи и до 120 km/h ЕВО ГДЕ ЋЕ ПРВО ПАДАТИ КИША

25.09.2025. 23:24 23:35
Волим
0
Коментар
0
Сачувај