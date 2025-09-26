АМСС АПЕЛУЈЕ НА ОПРЕЗНУ ВОЖЊУ Повремена киша и влажни коловози додатно успоравају саобраћај! Ево шта представља ДОДАТНУ ОПАСНОСТ на путевима
БЕОГРАД: Повремена киша и местимично мокри коловози сигурно ће додатно успоравати вожњу, а због којих се често дешавају прекиди и застоји у саобраћају, упозорава АМСС.
АМСС апелује на возаче да на деоницама које пролазе кроз усеке и поред камених косина, обрате пажњу на повећану опасност од одрона земље и камења.
Интензитет саобраћаја се петком поподне повећава, па треба очекивати и нешто спорију вожњу на појединим деоницама где се изводе радови.
На наплатним станицама ауто-путевима, према последњим информацијама добијеним у од ЈП "Путеви Србије", сем на наплатној станици Прељина, нема задржавања возила.
На наплатној станици Прељина задржавање возила је 15 минута.
Према последњим информацијама Управе граничне Полиције Републике Србије на путничким терминалима (ПМВ) граничних прелаза нема задржавања возила, док на излазу из Србије, на граничном прелазу Сремска Рача теретњаци чекају до 120 минута.
На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања за све категорије возила.