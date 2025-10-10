СКИДАЛИ КЛЕТВЕ, ПА ЗАРАДИЛИ 600.000 ДОЛАРА Ухапшене две особе због преваре жртава прорицањем судбине! ЕВО КАКО СУ ИЗГЛЕДАЛЕ "СЕСИЈЕ"
ХАРИСБУРГ: Џина Мари Маркс (52) и Стив Никлас (40) ухапшени су због "бројних кривичних дела" повезаних са прорицањем судбине у којима су две жртве преварене за више од 600.000 долара, саопштило је окружно тужилаштво округа Монтгомери у Пенсилванији.
Тужиоци су саопштили да су њих двоје рекли жртвама да могу да скину клетве у замену за новац, преноси данас Ен-Би-Си њуз.
Ови оптужени су преваром злоупотребљавали људе који су тражили помоћ, смернице и наду, искоришћавајући их за финансијску добит, рекао је окружни тужилац Кевин Стил.
Истрага о наводним злоупотребама почела је у децембру 2024. године, када су званичници постали свесни шеме.
Утврђено је да их је једна од жртава контактирала 2022. године ради видовњачког прорицања телефоном, када су осумњичени жртви рекли да је под "моћним проклетством које је спречава да пронађе љубав и срећу", наводи се у саопштењу.
Осумњичени су убедили жртву да ће, ако се клетва не уклони, то "уништити њен брак, посао и породицу", наводи се у саопштењу.
Тужиоци су саопштили да су од 23. септембра 2022. до 31. августа 2023. године Маркс и Никлас на превару од жене узели новац и луксузне предмете, укључујући накит, готовину, одећу, концертне карте и поклон картице, како би "очистили" клетву.
Наводно су јој рекли да је потребно да преда личне ствари "како би се завршио ритуал", и да ће јој бити враћене касније, али јој никада нису вратили ствари, према речима званичника, и на крају су двоје осумњичених украли 595.959 долара од прве жртве, наводи се у саопштењу.
Друга жртва се обратила њиховој компанији за прорицање судбине 10. јуна 2023. године а на њиховим састанцима, који су трајали до фебруара 2024. године, Маркс је рекла жртви да треба да пружи фотографије и личне податке о свом животу, саопштили су званичници.
Како су сесије настављале, "Маркс је почела да тражи додатне слике које су биле све личније, као и да поставља даље неортодоксне захтеве како би задовољила ритуале који би јој помогли".
Маркс је потом почела да захтева материјалне предмете од жртве, укључујући "шанел" ташну и још новца, да би на крају од друге жртве узела 18.000 долара, саопштили су тужиоци.
Маркс и Никлас су изведени пред суд, а након плаћања кауције обоје су пуштени су на слободу