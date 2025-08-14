НИЈЕ ЧУО ЗА КЛЕТВУ ПОМПЕЈЕ Шкотски туриста ухваћен у крађи камења, каже није знао да је забрањено
Шкотски туриста стар 51 годину ухваћен је у крађи камења из Археолошког парка Помпеја, саопштили су званичници.
Туриста је оптужен је за крађу на археолошком налазишту након што је туристички водич видео како је узео пет каменчића и део зида у античком римском граду, пренела је агенција Анса.
Карабинијери су код њега пронашли ранац с камењем различите величине за које је казао да је желео да их поклони сину који сакупља ретке предмете. Шкотски туриста признао је да је узео камење, али је рекао да није знао да је то забрањено, пренео је Коријере дела Сера.
Узето камење враћено је у Археолошки парк Помпеја, античког града који је 79. године затрпала лава услед ерупције оближњег вулкана Везув.
Занимљиво је да многи туристи верују да постоји клетва Помпеје и да се људима који из разореног града Римског царства однесу „успомену“ дешавају грозне ствари, али шкотски туриста о томе, изгледа, није ништа знао.
Славну туристичку дестинацију, која се налази на Унесковој листи светске баштине, годишње посети око три милиона туриста, а из ње је до сада украдено више стотина предмета. Због веровања у клетву Помпеје, многи од тих предмета су касније враћени, а у једном тренутку је чак и одржана изложба „уклетих предмета“.