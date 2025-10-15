ПЛАЗМА КЕКС ПРАВИЋЕ СЕ И У НИГЕРИЈИ Српска компанија „Бамби” први пут закорачила на тржиште Црног континента
Компанија „Бамби” званично је започела производњу у Лагосу, у Нигерији, чиме је први пут ушла на афричко тржиште.
Генерални директор компаније Драган Стајковић истакао је да је то историјски тренутак не само за Плазму већ и за читав српски ФМЦГ (роба широке потрошње) сектор.
„Иако се Плазма већ годинама извози на више од 30 тржишта широм света, ово је први пут да се Плазма производи ван граница Србије. Улазак на највеће афричко тржиште, са готово 240 милиона становника, огроман је успех и потврда снаге Плазме. Покретањем производње савладали смо први велики изазов. Следећи је да освојимо срца потрошача у Нигерији”, навео је Стајковић.
Пројекат, покренут 2022. године, реализован је за само три године захваљујући споју међународне експертизе и темељног разумевања локалног тржишта, а рецептура, паковање и комуникациона кампања Плазма бренда прилагођени су нигеријским потрошачима, док се производња, намењена искључиво тржишту Нигерије, одвија у фабрици Сона групе у Лагосу, речено је на представљању пројекта.
Истакнуто је и да овај пословни подухват позиционира Бамби као експертски центар Coca-Cola HBC Групе за категорију бисквита.
Директорка сектора за снацк категорију у Coca-Cola HB Милица Шетка нагласила је стратешки значај овог пројекта и рекла да покретање производње у Нигерији потврђује снагу и поверење које Плазма ужива у оквиру Coca-Cola HBC Групе, отварајући простор за дугорочно ширење изван локалних и регионалних граница.
„Ова прича о расту показује да Плазма није само вољени српски бренд, већ и бренд са глобалним потенцијалом, инспирација која наставља да отвара нова врата и ствара прилике на различитим тржиштима. Локална производња и реализација не само да подржавају нигеријску економију, већ стварају нова радна места, подстичу партнерства и доносе трајну вредност потрошачима и заједници. На тај начин, Плазма постаје мост измеду Србије и Нигерије, повезујући традицију, квалитет и иновацију у јединствену причу”, истакла је Шетка.
Овим подухватом Плазма још једном потврђује да је много више од кекса. Она је симбол успеха и нових почетака поверења, квалитета и повезаности који превазилази границе и инспирише генерације широм света, наводи се у саопштењу.
Пројекат је реализован захваљујући сарадњи компаније Бамби, Coca-Cola HBC групе, Nigerian Bottling Company (NBC) Sona групе, локалног произвођача бисквита и outsourcing партнера.