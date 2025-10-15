ПЛАТА ТЕК ЗА НЕКОЛИКО ДАНА, А ХИТНО ВАМ ТРЕБА НОВАЦ? АикБанк има решење!
Дан за плату се тек приближава, а као по правилу баш тада искачу непланирани трошкови – поправка аутомобила, позив на славље који не можемо да одбијемо, или невероватно добра могућност за куповину.
АикБанк пружа решење да све прође без нервоте кроз Плату унапред – додатну услугу која омогућава да своју зараду, у максималном износу до 200.000 динара, добијете на рачун и до седам дана раније, пре званичног датума исплате.
Ова, додатна услуга уз Aik Supreme и Aik Advance пакете рачуна, функционише тако што се клијент једном региструје у Аик мБанкинг апликацији и у наредних 36 месеци му је омогућено да активира Плату унапред, у месецу када процени да ће му ова финансијска подршка бити корисна.
Пакети рачуна за свачији избор
Да бисте користили услугу Плата унапред, потребно је да имате отворен један од пакет рачуна: Aik Advance или Aik Supreme. За отварање рачуна је потребна само лична карта и све се обавља за неколико минута, у било којој филијали. Ако нисте сигурни за који пакет рачун да се одлучите, ево и кратког описа:
Aik Advance пакет рачун је одличан избор ако желите да имате банку у свом телефону, мобилни новчаник, као и повољнији курс за куповину евра. Овај пакет омогућава и поврат новца приликом плаћања Mastercard кредитном Супер Картицом код одабраних трговаца.
Aik Supreme пакет рачун је идеалан уколико ипак желите нешто комфорније искуство, тако да имате бесплатне трансакције из мБанкинг апликације, као и трајне налоге без накнада. Такође, можете да купујете евре по средњем курсу и да користе Mastercard Gold картицу са полисом путног осигурања.
За све који желе основне банкарске услуге, АикБанк нуди и Старт пакет који укључује платни рачун, дебитну картицу и мБанкинг апликацију.
Додатно, уз Вашу сагласност, АикБанк може уместо Вас да уради и пренос рачуна из друге банке. Без обзира на избор пакета рачуна, клијенти имају приступ широкој мрежи банкомата, у чак 54 града у Србији, на којима се може подизати готовина без накнаде.
Штедња по пет одсто ЕКС
Кроз нову, додатну услугу Нон стоп штедња – штедња по виђењу, у сваком тренутку имате приступ својим средствима, а на њих истовремено остварујете принос од камате. Након отварања Нон стоп штедња рачуна, који је доступан уз све пакете у АикБанк, клијенти могу да пребаце жељени износ на рачун и да рачунају да ће на крају сваког месеца добијати и камату од ЕКС пет одсто за динаре, односно ЕКС 2,55 одсто за евре. Уколико примају зараду у АикБанк, клијенти ову камату могу да остваре за Нон стоп штедњу до 1.200.000 динара или 10.000 евра.
Више информација можете потражити на aikbank.rs или у најближој АикБанк филијали.