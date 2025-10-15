Резултати истраживања Ipsos агенције о банкарским рачунима
Најновије Ipsos истраживање* показује да је велика већина испитаника имала одлично искуство са Bank MAX рачуном Yettel Bank.
Чак 82% испитаника истакло је овај рачун као бољи у поређењу са другим рачунима које су имали прилике да користе**.
Са овим рачуном, само на месечном одржавању које износи 0 RSD корисници годишње могу да уштеде више од 7000 RSD и у складу са тим не изненађује податак да 83% анкетираних корисника Bank MAX рачуна каже да им Bank MAX чува новац од бројних банкарских накнада, док чак 82% наводи да им Bank MAX олакшава свакодневно управљање финансијама.
„У понашању корисника примећујемо једну константу која није специфична само за банкарске услуге, већ за све животне одлуке. Када пронађемо прву прихватљиву опцију, престајемо да тражимо најбољу. Ми нисмо престали. Наставили смо да унапређујемо наше пакете текућих рачуна све док нисмо пронашли добитну, најбољу комбинацију. Bank MAX штеди време и новац, два најскупља ресурса савременог живота“, рекао је овом приликом Александар Богдановић, Председник Извршног одбора Yettel Bank.
У свету у ком провизије и ограничења често оптерећују кориснике, овакав приступ је права промена и не чуди што је током спроведеног истраживања 92% корисника Bank MAX рачуна потврдило да им Bank MAX даје слободу да користе банкомат било које банке у Србији. Само замислите да више нигде не касните јер сте тражили банкомат или да на крају године имате више уштеђеног новца за одмор. Заправо, не морате да замишљате – пробајте Bank MAX уз једноставан услов који вероватно већ испуњавате, месечне трансакције дебитним картицама у минималном износу од 30.000 RSD или пренесите део или целу зараду.
* Ipsos истраживање на репрезентативном случајном узорку од 1.024 корисника Bank MAX рачуна (22.8–4.9.2025), CASI методологија. Маргинална грешка: ±3,04% на нивоу поузданости од 95%.
** У поређењу са искуством које су испитаници имали са текућим рачунима других банака.