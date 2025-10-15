ДАНАС КРЕЋЕ ПРИМЕНА МЕРА ОЛАКШИЦА ЗА СВЕ КОЈИ ИМАЈУ КРЕДИТ На ова ТРИ НАЧИНА банке морају да помогну клијентима који не могу да отплате кредит!
Према одлуци Народне банке Србије, од 15. октобра почиње примена мера олакшица за кориснике кредита који имају оправдане разлоге за немогућност отплате.
Генерални директор Сектора за заштиту корисника финансијских услуга НБС Бојан Терзић каже да нове мере омогућавају грађанима у тешким животним ситуацијама, попут губитка посла, болести или породичних проблема, да затраже помоћ у отплати кредита.
Банке су дужне да сарађују са клијентима и могу, у зависности од околности, да одобре одлагање, реструктурирање или чак делимичан отпис дуга, тврди Терзић.
Истиче да ове мере не подразумевају аутоматско повећање камата и да је циљ заштита грађана који су привремено у финансијским потешкоћама.
Генерални директор Сектора за заштиту корисника финансијских услуга Народне банке Србије Бојан Терзић каже да је одлука о олакшицама за кориснике кредита који имају оправдане разлоге за немогућност отплате значи да у пракси грађани који имају "тешку животну ситуацију" имају право на овакву врсту помоћи.
"Ово нису олакшице на које треба да се пријаве сви, већ они који се нађу у таквој ситуацији која утиче на могућност да редовно отплаћују кредит. То може да буде сваки корисник који изгуби посао, доживи неку тешку повреду или болест, има компликовану ситуацију у породици, попут тога да му је супружник тешко болестан или да је у току развод. Дакле, све оно што отежава редовно измиривање обавеза према банци", истиче Терзић у разговору за Београдску хронику.
На питање да ли то у пракси значи да грађани који касне са отплатом кредита после три месеца неплаћања сами треба да се пријаве за ову врсту помоћи или их о томе обавештава банка, Терзић наглашава да су могуће обе опције.
"Банке су дужне да воде рачуна о отплати кредита. С друге стране, корисник кредита има више информација о свом финансијском стању од саме банке, ако види да има проблем, требало би да оде у филијалу", наводи саговорник.
Појашњава да у том случају корисник кредита треба да докаже разлог за олакшицу у отплати, било да је то губитак посла или дијагноза тешке болести, па чак и могућност да су његови приходи смањени.
Бојан Терзић тврди да ове олакшице не значе да би након тога дошло до додатног и непредвиђеног повећања камата неког од кредита.
"Ово зависи од корисника, односно тога колики је износ кредита и преостали рок отплате, као и о којој животној околности је реч и на колики период би била смањена могућност отплате", указује Терзић.
Подвлачи да међу корисницима има оних који имају стамбене, готовинске и потрошачке кредите и да су сви они обухваћени овим мерама.
"Постоје и они који имају истовремено и стамбени и готовински или потрошачки кредит. У тој ситуацији банка може да пронађе начин да реструктурира отплату и продужи рок за наплату. Битно је да су банке спремне да сарађују по овом питању", сматра генерални директор Сектора за заштиту корисника финансијских услуга Народне банке Србије.
"Могућ делимичан отпис дуга у одређеним случајевима"
Терзић напомиње да је у одређеним случајевима могућ и делимични отпис дуга корисника према банци.
"То је наведено као опција међу девет тачака које смо преузели из стратегије. Отпис дуга је могућ, на пример, ако сте имали добит у неком периоду, па док сте се договорили с банком, ту је обрачуната одређена затезна камата, да вам се тај део отпише", истиче саговорник.
Наводи да не зависи све од процене банака и да уколико корисник буде одбијен, има право на подношење жалбе такозваној комисији за олакшице.
"Онда комисија још једном разматра пријаву. Ми то надзиремо. Ако видимо да банке покушавају да избегну примену одлуке, казнићемо их", закључује генерални директор Сектора за заштиту корисника финансијских услуга Народне банке Србије Бојан Терзић у разговору за Радио-телевизију Србије.