ИНСТАГРАМ У ПРОБЛЕМУ - ПОВЕРЉИВОСТ УГРОЖЕНА Приватне белешке ВИДЉИВЕ СВИМА због критичног бага
Корисници Инстаграма последњих дана масовно пријављују критичан безбедносни пропуст због којег људи ван њихове листе "блиски пријатељи" (Close Friends) могу да виде, па чак и одговарају на приватне белешке намењене само одабраним пратиоцима.
Инстаграм белешке (Notes) су кратке, привремене објаве које нестају након 24 сата. Појављују се изнад профилне фотографије у Инстаграм апликацији.
Опција Блиски пријатељи на Инстаграму корисницима омогућава да изаберу ужи круг људи са којима деле приче, слике или белешке. Корисници нису обавештени када су додати или уклоњени са нечије листе Блиски пријатељи, али могу да примете зелени круг око профилне фотографије, што сигнализира да је дељени садржај намењен кругу одабраних пратилаца.
Међутим, према сведочењима корисника на Reddit-u, баг је омогућио да и људи који нису на листи могу да виде и одговоре на приватне белешке.
Реакције на мрежама показују колико је овај пропуст узнемирио кориснике:
"Да нисам реаговао на време, овај пропуст ми је могао уништити живот", наводи један корисник Reddit-a.
"Направила сам белешку о одређеној особи, која није на мојој листи. А она ми је одговорила на њу!", написала је једна узнемирена корисница.
Овај инцидент озбиљно је пољуљао поверење у Инстаграмову функцију за приватно дељење садржаја. Корисници се питају колико су њихове поруке и приче заиста безбедне и ко све може да их види.
Инстаграм још није дао званичан коментар на ове пријаве.
Али ово није први пут да платформа на овај начин "разоткрива" кориснике. Подсећања ради, Инстаграм је и раније имао пропусте.
Када је летос лансирана функција Maps, многи су се жалили да им је локација дељена јавно без сагласности, што је изазвало озбиљан бес и револт корисника.