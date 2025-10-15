СТАБИЛИЗАЦИЈА ЦЕНА
ИНФЛАЦИЈА У СРБИЈИ УСПОРИЛА Храна и пиће појефтинили
Народна банка Србије (НБС) саопштила је да је, према подацима Републичког завода за статистику (РЗС), међугодишња инфлација у септембру успорила на 2,9 одсто, што је најнижи ниво инфлације од априла 2021. године.
Како се наводи, базна инфлација је такође успорила и у септембру је износила 3,9 одсто, уз успоравање раста цена и услуга и производа унутар овог показатеља инфлације.
На месечном нивоу, потрошачке цене су у септембру, у просеку, смањене за 1,6 одсто, као резултат примене уредбе о посебним условима за обављање трговине за одређену врсту робе Владе Србије, којом су на шест месеци ограничене марже у трговини на велико и мало на 20 одсто.
Међугодишња инфлација у септембру 2,9 одсто
НБС наводи и да под утицајем уредбе, цене хране и безалкохолних пића бележе снажан месечни пад од 4,5 одсто, који је био широко распрострањен међу категоријама. Цене поврћа су снижене за 14,9 одсто, воћа за 8,2 одсто, а цене прерађене хране су, у просеку, смањене за три одсто. У саопштењу централне банке се истиче и да је посматрано на међугодишњем нивоу, раст цена хране и безалкохолних пића у септембру знатно успорио, на 1,7 одсто. Цене производа и услуга у оквиру базне инфлације забележиле су месечни пад од 0,5 одсто, чему је, осим сезонски уобичајеног пада цена туристичких пакет-аранжмана, у одређеној мери допринело и појефтињење појединих категорија индустријских производа обухваћених Уредбом.
Притисци добављача
Министарка трговине Јагода Лазаревић изјавила је да је министарство успоставило комуникацију са великим бројем компанија добављача, од којих добија информације како изгледају притисци појединих трговаца након доношења Уредбе о ограничавању маржи. Додала је да је следеће недеље планиран велики састанак са добављачима, поручујући да држава стоји иза њих, као и иза потрошача.
Она је за ТВ Прва рекла да је позив упућен и малим, средњим и великим предузећима и истакла да држава стоји иза њих, јер, како каже, зна да постоји страх код неких од добављача због притисака трговаца. „Борићемо се за сваку компанију”, рекла је Лазаревић.
Навела је да подаци показују да је доношење Уредбе о ограничавању маржи био добар потез.
Цене енергената су, под утицајем благо виших цена нафтних деривата и чврстих горива, на месечном нивоу, повећане за 0,6 одсто, а међугодишње посматрано, раст цена енергената у септембру је износио 1,5 одсто. НБС истиче да се и у наредним месецима очекује стабилно кретање инфлације на сличном нивоу, око централне вредности циља.