НАЈВЕЋИ ТЕХНОЛОШКИ САЈАМ У СВЕТУ ОДРЖАЋЕ СЕ У СРБИЈИ Долазак Гитекса исто што и добијање олимпијаде у спорту
Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж изјавио је да је долазак у Србију највећег технолошког сајма у свету Гитекс исто што и добијање Олимпијаде у спорту и истакао да ће и после 2027. године тај сајам бити организован сваке године у нашој земљи.
„Ми га називамо Gitex Expo Edition и после тога сваке године, наравно, идемо даље и растемо”, рекао је Чадеж новинарима после објаве на отварању Гитекс сајма у Дубаију да ће бити организован велики Gitex AI Serbia скуп 2027. године у Београду.
Он је истакао да су на довођењу Гитекс сајма у Србију радили већ две године и да су заиста поносни што су Београд и Србија постали једна од неколико заиста малобројних броја локација у свету где ће се такав сајам одржавати.
„Ту долази све оно што значи нешто о технологији. Говорим и о софтверу, и о хардверу, и о компанијама. Ево, наш штанд је преко пута Старлинка. То довољно говори. Сви су овде, од Мете до Googla, и то је оно што заиста значи за Београд велику ствар и велико отварање - да Београд добија свој Гитекс 2027”, истакао је Чадеж. Он је рекао да ће на овај сајам у Дубаију, који се одржава до 17. октобра, доћи око 200.000 посетилаца и људи из бизниса из целог света.
„Једноставно, не деси се да нека од компанија које су овде не направе неки договор, не упознају неког или не склопе неки посао, а када сте у Београду и када се то дешава све код вас у вашој земљи, онда се веома често деси да добијете и веома добре инвестиције и да компаније долазе да остану у Београду. И то је оно што Гитекс доноси”, нагласио је Чадеж.