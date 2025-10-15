МИНИМАЛАЦ ЋЕ КОНАЧНО НАПУНИТИ МИНИМАЛНУ ПОТРОШАЧКУ КОРПУ Октобарско повећање најниже цене рада утицаће на животни стандард
Минимална зарада у Србији од 1. октобра је виша за 9,4 одсто и у просеку износи 58.630 динара, а приликом обрачуна зараде рачуна се минимална сатница од 337 динара.
У односу на донедавно важећи минималац овај је, у просеку, виши за око 5.000 динара. Уз ово повећање минималца они који сваког месеца добијају ову зараду моћи ће, с просечним износом, да подмире трошкове минималне потрошачке корпе.
Додуше, оне из јуна јер је то последњи месец за које је Министарство унутрашње и спољне троговине објавило податке. Тог месеца минимална потрошачка корпа била је тешка око 56.217 динара, те ће уз просечну минималну зараду која ће радницима на рачуне бити уплаћена у новембру, у новчанику, у просеку, остати око 2.400 динара. Ипак, да би толико новца преостало, потребно је да ниједан производ, као ни трошкови услуга из јунске минималне потрошачке корпе не промени цену, а познато је да то већ сад није тако.
56.217 динара минимална потрошачка корпа
У јунској минималној потрошачкој корпи, а по подацима Министарства унутрашње и спољне трговине, највише новца било је потребно за куповину хране и пића - 26.912 динара, односно за подмиривање ових трошкова потребно је 47,78 одсто износа минималне потрошачке корпе, а потом следе трошкови за становање, воду, струју, гас и остала горива - 11.058 динара или 19,73 одсто, а чак 8,12 одсто, односно 4.532 динара одлази на куповину алкохолних пића и дувана. Дакле, да би се подмириле ове три ставке потребно је 41.800 динара, односно оне чине готово 76 одсто трошкова минималне потрошачке корпе. За све остале трошкове: здравство, образовање, културу, спорт и рекреацију, трошкове комуникације, изласке, одећу, обућу... преостаје 16.830 динара, што чини 24 одсто минималне потрошачке корпе.
Од јануара просечан минималац 64.554 динара
Од почетка следеће године, минимална цена рада у Србији ће, у просеку, бити 64.554 динара, а обрачунаваће се на основу минималне сатнице од 371 динар. Просечан минималац ће, у односу на садашњи, бити виши за око 6.000 динара.
Минимална зарада ће се наредне године кретати у распону од око 49.300 до око 56.700 динара. Најнижи минималац биће у месецима у којима је најмање радних сати - 160 и износиће 59.360 динара, а највиши у месецима у којима се ради 184 сата - 68.264 динара. У месецима у којима се ради 168 сати, минималац ће бити 62.328 динара, а у месецима са 176 радних сати, минимална зарада ће бити 65.296 динара.
Тако говоре подаци када се посматра минимална потрошачка корпа у јуну, а шта ће се све наћи у њој када је реч о трошковима за овај месец свакако ће зависити и од цена у радњама и на пијацама. Већ сад је јасно да ће трошкови за подмиривање потреба из минималне потрошачке корпе овог месеца бити виши.
Наиме, у односу на јунску минималну потрошачку корпу, електрична енергија скупља је за 6,6 одсто, скупље је и даљинско грејање, као и неке друге комуналне услуге у многим градовима у Србији, за многе намирнице, воће и поврће... потребно је више новца. Уз то, садржај корпе зависиће и од дебљине коверте јер минималац није увек исти па ће до краја године они који раде за минималац два пута, (октобар и децембар) зарадити 62.008 динара, док ће минималац за новембар износити 53.920 динара.