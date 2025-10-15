ВРАЊАНЦЕ ИЗНЕНАДИЛА ЦЕНА СМОКВИ Једна кошта као хлеб! Ево шта је довело до скока цена овог лековитог воћа
Прошле године род смокве био је бољи, а плодови су достигли су величину крушке и јабуке. Можда је овогодишњи род незнатно слабији, али и ове године је родила капиталка.
Оно што је збунило Врањанце је цена овог воћа у маркетима.
Као право благо једна смоква продаје се за 59,99 динара. Рачуница је следећа једна смоква капиталка у просеку има грамажу од 50 грама па би у килограм стало 20 смокви. Ако се на комад продаје за 59,9 динара онда би килограм смокви био 1.200 динара.
Међутим добро је познато колико је смоква здрава.
"Најздравије су кад се поједу у сировом стању. Ако се узме у обзир да је ове године воће премашило сва очекивања у висини цене, онда и не чуди зашто је поскупела и смоква", указују они који се баве воћарством.
Наводе да су прошле године смокве због временских прилика биле крупније, када је реч о овој сорти, али су зато ове године биле слађе по укусу због јаког сунца.
"Цена зависи од тога колико је година родна. Уколико је род већи цена је нижа, то вам је закон тржишта. Отуда и разлика у цени. Зато је прошле године један плод смокве продаван за 40, а ове године за 60 динара“, објашњавају добри познаваоци производње воћа.
Кажу да смокве сазревају периодично и да се ради о приморском воћу. Правило је да смоква из више разлога буде засеђана у дворишту, али испред куће, да буде у заклону од северне стране.
"Смокве сазревају периодично. Ако се добро заливају и правилно негују могу допринети и кућном буџету. Најздравије су кад се поједу у сировом стању. Добре су за јачање имунитета кажу лекари", наводе воћари.