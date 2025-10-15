overcast clouds
14°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВРАЊАНЦЕ ИЗНЕНАДИЛА ЦЕНА СМОКВИ Једна кошта као хлеб! Ево шта је довело до скока цена овог лековитог воћа

15.10.2025. 12:20 12:30
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
Коментари (0)
smokva
Фото: unsplash.com

Прошле године род смокве био је бољи, а плодови су достигли су величину крушке и јабуке. Можда је овогодишњи род незнатно слабији, али и ове године је родила капиталка.

Оно што је збунило Врањанце је цена овог воћа у маркетима

Као право благо једна смоква продаје се за 59,99 динара. Рачуница је следећа једна смоква капиталка у просеку има грамажу од 50 грама па би у килограм стало 20 смокви. Ако се на комад продаје за 59,9 динара онда би килограм смокви био 1.200 динара

Међутим добро је познато колико је смоква здрава.

"Најздравије су кад се поједу у сировом стању. Ако се узме у обзир да је ове године воће премашило сва очекивања у висини цене, онда и не чуди зашто је поскупела и смоква", указују они који се баве воћарством.

smokva
Фото: unsplash.com

Наводе да су прошле године смокве због временских прилика биле крупније, када је реч о овој сорти, али су зато ове године биле слађе по укусу због јаког сунца.

"Цена зависи од тога колико је година родна. Уколико је род већи цена је нижа, то вам је закон тржишта. Отуда и разлика у цени. Зато је прошле године један плод смокве продаван за 40, а ове године за 60 динара“, објашњавају добри познаваоци производње воћа.

Кажу да смокве сазревају периодично и да се ради о приморском воћу. Правило је да смоква из више разлога буде засеђана у дворишту, али испред куће, да буде у заклону од северне стране.

"Смокве сазревају периодично. Ако се добро заливају и правилно негују могу допринети и кућном буџету. Најздравије су кад се поједу у сировом стању. Добре су за јачање имунитета кажу лекари", наводе воћари.
 

смокве Цена врање
Извор:
Курир
Пише:
Дневник
Бизнис Новчаник
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај