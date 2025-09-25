СТРОЖИ ПРОПИСИ И ВИСОКЕ КАЗНЕ Шта предвиђа нови Закон о сточарству у Србији ДО 8. ОКТОБРА ПРИМАЈУ СЕ СУГЕСТИЈЕ И ПРЕДЛОЗИ
Закон предвиђа обавезну регистрацију, строге услове за рад одгајивачких организација, али и високе новчане казне за прекршаје, до три милиона динара.
Јавна расправа траје до 8. октобра, док субјекти у сточарству имају две године да ускладе пословање са новим прописима.
Министарство пољопривреде представило је радну верзију новог Закона о сточарству, чији је циљ да уведе јаснија правила, унапреди узгој домаћих животиња и очува генетске ресурсе. Јавност има рок да до 8. октобра достави коментаре, сугестије и предлоге.
Циљеви закона
Закон се фокусира на:
унапређење производње и очување домаћих раса,
контролу квалитета сточарских производа,
заштиту животне средине и
добробит животиња према савременим етичким стандардима.
Обухвата говеда, овце, козе, свиње, коње, живину, пчеле, рибе и дивљач, док се не односи на кућне љубимце.
Јасније улоге и обавезе
Закон прецизно дефинише улоге свих актера:
одгајивачи могу бити чланови одгајивачких организација,
организације се уписују у званични регистар и спроводе узгојне програме,
главне организације воде матичне књиге, издају педигрее, врше селекцију и предлажу нове расе,
Министарство пољопривреде прописује услове, контролише спровођење закона и одобрава програме.
Обавезна регистрација и строги стандарди
Све домаће животиње мораће да буду евидентиране, а одгајивачи и организације регистровани.
Посебно су уређени критеријуми за хибридне свиње, пчеле, рибарство и дивљач.
Успоставља се и Научно-стручни савет за сточарство, који ће давати мишљења о програмима и прописима.
Нове мере за очување стада
Закон промовише мере попут:
генетске селекције,
контроле млечности и прираста,
увођења нових раса и хибрида.
Програми се планирају на 5 година, а одобрава их Министарство. Одгајивачи који испуне услове могу се прикључити програмима и користити услуге одгајивачких друштава.
Казне до три милиона динара
За непоштовање закона предвиђене су високе новчане казне:
правна лица могу платити и до 3 милиона динара,
физичка лица до 50.000, а
предузетници до 500.000 динара.
Казне су предвиђене за неправилно обележавање, парење у сродству, коришћење неодобрених приплодних грла, лошу исхрану и друге пропусте. У тежим случајевима могуће је и привремено забрањивање рада.
Прелазни период од две године
Сви субјекти имају двогодишњи рок за усклађивање са новим правилима. У том периоду важиће прелазна решења, а подзаконски акти биће донети у року од годину дана.