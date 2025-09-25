overcast clouds
21°C
25.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1896
usd
99.7104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СТРОЖИ ПРОПИСИ И ВИСОКЕ КАЗНЕ Шта предвиђа нови Закон о сточарству у Србији ДО 8. ОКТОБРА ПРИМАЈУ СЕ СУГЕСТИЈЕ И ПРЕДЛОЗИ

25.09.2025. 16:32 16:50
Пише:
Дневник
Извор:
Еуправозато.рс
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Закон предвиђа обавезну регистрацију, строге услове за рад одгајивачких организација, али и високе новчане казне за прекршаје, до три милиона динара.

Јавна расправа траје до 8. октобра, док субјекти у сточарству имају две године да ускладе пословање са новим прописима.
 

Министарство пољопривреде представило је радну верзију новог Закона о сточарству, чији је циљ да уведе јаснија правила, унапреди узгој домаћих животиња и очува генетске ресурсе. Јавност има рок да до 8. октобра достави коментаре, сугестије и предлоге.

стока
Фото: Dnevnik.rs

Циљеви закона
 

Закон се фокусира на:
 

унапређење производње и очување домаћих раса,
контролу квалитета сточарских производа,
заштиту животне средине и
добробит животиња према савременим етичким стандардима.
Обухвата говеда, овце, козе, свиње, коње, живину, пчеле, рибе и дивљач, док се не односи на кућне љубимце.

Фото: pixabay.com

Јасније улоге и обавезе

Закон прецизно дефинише улоге свих актера:

одгајивачи могу бити чланови одгајивачких организација,

организације се уписују у званични регистар и спроводе узгојне програме,

главне организације воде матичне књиге, издају педигрее, врше селекцију и предлажу нове расе,

Министарство пољопривреде прописује услове, контролише спровођење закона и одобрава програме.

Обавезна регистрација и строги стандарди

Све домаће животиње мораће да буду евидентиране, а одгајивачи и организације регистровани.

Посебно су уређени критеријуми за хибридне свиње, пчеле, рибарство и дивљач.

Успоставља се и Научно-стручни савет за сточарство, који ће давати мишљења о програмима и прописима.

Нове мере за очување стада

Закон промовише мере попут:

генетске селекције,

контроле млечности и прираста,

увођења нових раса и хибрида.

Програми се планирају на 5 година, а одобрава их Министарство. Одгајивачи који испуне услове могу се прикључити програмима и користити услуге одгајивачких друштава.

Фото: Dnevnik.rs

Казне до три милиона динара

За непоштовање закона предвиђене су високе новчане казне:

правна лица могу платити и до 3 милиона динара,

физичка лица до 50.000, а

предузетници до 500.000 динара.

Казне су предвиђене за неправилно обележавање, парење у сродству, коришћење неодобрених приплодних грла, лошу исхрану и друге пропусте. У тежим случајевима могуће је и привремено забрањивање рада.

Прелазни период од две године

Сви субјекти имају двогодишњи рок за усклађивање са новим правилима. У том периоду важиће прелазна решења, а подзаконски акти биће донети у року од годину дана.

ЕУправо zato/biznis.rs

сточарство закон Агро
Извор:
Еуправозато.рс
Пише:
Дневник
Бизнис Пољопривреда
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРОБЛЕМИ У РАТАРСТВУ И СТОЧАРСТВУ РЕШАВАЈУ СЕ ДОГОВОРОМ Министар Гламочић разговарао са удружењима пољопривредника СРБИЈА ИЗДВАЈА ЗНАТНА СРЕДСТВА ЗА ПРЕМИЈЕ, ПОДСТИЦАЈЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
комбо

ПРОБЛЕМИ У РАТАРСТВУ И СТОЧАРСТВУ РЕШАВАЈУ СЕ ДОГОВОРОМ Министар Гламочић разговарао са удружењима пољопривредника СРБИЈА ИЗДВАЈА ЗНАТНА СРЕДСТВА ЗА ПРЕМИЈЕ, ПОДСТИЦАЈЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

19.09.2025. 09:26 09:45
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОРГАНСКО СТОЧАРСТВО У ВОЈВОДИНИ Да једемо здраво месо без антибиотика и хормона ПОТРАЖЊА НА ДОМАЋЕМ И ЕВРОПСКОМ ТРЖИШТУ ОТВАРА НОВЕ МОГУЋНОСТИ
краве

ОРГАНСКО СТОЧАРСТВО У ВОЈВОДИНИ Да једемо здраво месо без антибиотика и хормона ПОТРАЖЊА НА ДОМАЋЕМ И ЕВРОПСКОМ ТРЖИШТУ ОТВАРА НОВЕ МОГУЋНОСТИ

21.03.2025. 09:30 09:39
Волим
0
Коментар
0
Сачувај