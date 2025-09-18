(ВИДЕО) ЕВРОПА ДОБИЛА СУПЕРТУНЕЛ! Ово ће бити најдужа подземна железница на свету, ПОВЕЗУЈЕ Аустрију и Италију
Радници су завршили пробијање Базног тунела Бренер, који ће повезивати северну и јужну Европу и постати најдужа подземна железничка веза на свету.
Радници су у четвртак пробили подземни железнички тунел између Аустрије и Италије који ће повезивати северну и јужну Европу. Базни тунел Бренер, који ће по изградњи бити најдужа подземна железничка веза на свету, централни је елемент европског плана за преусмеравање теретног саобраћаја са путева на железницу како би се смањило загађење животне средине и подстакла прекогранична трговина.
"Данас заједно чинимо одлучујући корак ка изградњи једног од највећих инфраструктурних пројеката на целом континенту. Ово је историјски дан... за Италију, за Аустрију и за целу Европу", рекла је италијанска премијерка Ђорђа Мелони на церемонији полагања камена темељца тунела.
То ће бити први железнички тунел који ће директно повезати Аустрију и Италију. Планирано је да буде отворен 2032. године, са око 16 година закашњења, а коштаће 8,5 милијарди евра, што је око 2,5 милијарде више него што је планирано у буџету.
Тунел ће бити дугачак 55 километара када буде завршен, односно 64 километра када се повеже са постојећом подземном везом са Инзбруком.
Скратиће путовање између Фортеце у Италији и Инсбрука са 80 минута на мање од 25. Сваке године више од 2,5 милиона камиона, 14 милиона возила и 50 милиона тона робе пређе превој Бренер.
Око 70 процената трансалпског теретног саобраћаја пролази кроз Бренер друмом, а само 30 процената железницом. Али, нову везу би могла довести у питање Немачка, која није завршила кључне северне приступне руте до тунела Бренер.