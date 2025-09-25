broken clouds
БЕОГРАД СВЕТСКА ПРЕСТОНИЦА ТУНЕЛОГРАДЊЕ Долазе највећи инжењери света, биће награђен пројекат тунела „Иришки венац“

25.09.2025. 13:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
2
Фото: Дневник/ Филип Бакић

БЕОГРАД: Београд ће од 1. до 3. октобра бити домаћин значајним светским манифестацијама у области инжењеринга и инфраструктуре - ITA Tunnelling Awards 2025 и Southeastern Europe Tunnelling Conference (SETC-2025) на којима ће водећи стручњаци из целог света представити најиновативније пројекте из тунелоградње и развоја подземних конструкција, најавио је данас Институт Јарослав Черни.

Како је наведено, манифестација ће се одржати у Сава Центру и окупиће  стручњаке, компаније и институције. 

Организатори овог скупа су Међународно удружење за тунеле и подземне просторе (ITA-AITES) и Српско удружење за тунеле и подземне конструкције (ИТА Србија), а технички организатор је Институт за водопривреду ''Јарослав Черни''. 

''Одржавање конференције у Србији потврђује њен растући значај у међународној инжењерској заједници и развојну улогу у региону'', наведено је у саопштењу.

2
Фото: РИНА

ITA Tunnelling Awards сваке године промовише најзначајнија достигнућа у пројектовању и изградњи подземних објеката. 

У Београду ће бити награђени најбољи међу финалистима из Кине, Велике Британије, САД, Сингапура, Грчке, Француске, Италије, Јапана, Шведске, Шпаније, Индије и других земаља.

Посебно признање биће додељено и пројекту тунела ''Иришки венац'', као пројекту из земље домаћина. 

Ово признање има за циљ да истакне техничку сложеност, као и значајан допринос унапређењу стандарда у тунелоградњи у Србији. 

Паралелно ће се одржати и Southeastern Europe Tunnelling Conference (SETC-2025), на којој ће бити представљено више од 45 научних и стручних радова и дискутоваће се о кључним инфраструктурним пројектима и изазовима у региону. 

2
Фото: РИНА

Посебан фокус биће на одрживим решењима, безбедности, дигиталним технологијама и будућем развоју метро система, саобраћајница, хидротехничких и енергетских тунела. 

Пратећи део конференције чиниће и техничка изложба, на којој ће учествовати 25 компанија из земље и света. 

Међу излагачима ће се наћи глобални гиганти у производњи машина за тунелоградњу, реномирани произвођачи грађевинских материјала и иновативних технологија, компаније специјализоване за расвету, грађевинску опрему и софтверска решења, као и домаће и међународне компаније - лидери у извођењу радова у овој области.

тунел кроз фрушку гору
Извор:
Дневник/ Танјуг
Дневник
Дневник
