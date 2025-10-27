ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА ИНФЛУЕНСЕРА! Стручни савети на друштвеним мрежама уз адекватне квалификације, ИЛИ БРИСАЊЕ НАЛОГА
Влада Kине увела је строже мере провере акредитација како би надзирала активности инфлуенсера на друштвеним мрежама.
Према новим правилима, свака особа која жели да објављује садржај о специјализованим темама као што су медицина, право, образовање или финансије, мора сада да достави важеће доказе о квалификацијама пре него што објави такав материјал, пренео јепортал The Street Journal.
Уредбу је увела Kанцеларија за управљање сајберпростором Kине (Cyberspace Administration of China - CAC), а њоме се захтева да аутори пруже доказе о формалном образовању, верификованој стручној обуци или доказивом искуству у релевантној области.
Ова иницијатива део је континуираних напора владе да појача контролу над онлајн садржајем и сузбије ширење дезинформација на дигиталним платформама.
Велике платформе попут Douyin, Weiba и Bilibili добиле су задатак да потврде аутентичност акредитација инфлуенсера. Они који се не буду придржавали правила суочиће се са озбиљним казнама, укључујући привремену или трајну суспензију налога, као и новчане казне које могу достићи 100.000 јуана (око 13.000 евра).
Званичници тврде да је циљ ове политике да се осигура да онлајн публика добија поуздане професионалне савете од квалификованих појединаца, чиме се корисници штите од нетачних или обмањујућих информација.
Међутим, критичари и стручњаци за дигиталну политику упозоравају да би ова ограничења могла додатно да учврсте контролу владе над онлајн дискусијама, смањујући разноликост гласова који су до сада успевали да опстану на кинеским друштвеним мрежама.
Овај потез део је шире кампање Пекинга да стави културу инфлуенсера под строжи надзор и да промовише оно што назива уређеном и здравом комуникацијом унутар дигиталног екосистема земље.
То наглашава растућу улогу државе у обликовању начина на који се стручност, кредибилитет и јавно мњење манифестују у кинеском друштвеном медијском пејзажу.
