ОПСКУРНИ ОКРУГЛИ СТО О ЈАСЕНОВЦУ У ХРВАТСКОМ САБОРУ Српско народно веће најавило тужбу због негирања злочина НДХ
ЗАГРЕБ: Српско народно веће (СНВ) најавило је дана подношење кривичне пријаве против Игора Вукића и других учесника округлог стола у Хрватском сабору, због јавног одобравања и умањивања злочина почињених у усташком логору Јасеновац, на којем су негиране жртве и злочини режима НДХ.
Председник СНВ-а Милорад Пуповац изјавио је да ће пријава бити поднета на основу члана 325. Кривичног закона, који прописује казну за јавно одобравање, порицање или знатно умањивање геноцида и злочина против човечности.
Пуповац је рекао да "нема много смисла упуштати се у расправу с људима који имају само један циљ, да истрају у кампањи умањивања жртава злочина квислиншког и злочиначког усташког режима Независне Државе Хрватске, или њиховог потпунох негирањаЛ.
"Од данашњег дана припремићемо тужбу против Игора Вукића и осталих. Њихова је мисија умањити жртве злочина квислиншке и злочиначке Независне Државе Хрватске", рекао је Пуповац, упозоривши да се "рехабилитацијом НДХ покушава променити уставни лук Републике Хрватске".
СНВ је позвао Уставни суд да заштити уставни поредак и вредности на којима почива хрватска држава, поручивши да се "негирањем јасеновачких жртава и карактера НДХ отвара простор најопаснијим облицима историјског ревизионизма".
"Ако се ово настави и прихвати овако, упркос неким људима који мисле да је другачије, не само да Срби у Хрватској, ово мало што је остало, неће имати будућност. Јевреји који су остали неће имати будућности, него неће ни Хрватска имати будућности. Као што је ни НДХ није имала", рекао је Пуповац, пренела је Хина.
Изнио је податак да је за време НДХ преко 77 посто јеврејске популације било убијено или је послато у немачке логоре и тамо скончало, преко 30 посто ромске популације и огроман број Срба у Хрватској, који су према њиховим показатељима најбројнији страдалници словенског дела становништва на простору НДХ и у постотку и апсолутном броју.
Саборска посланица СДС С-а Драгана Јецков оценила је да је одржавање скупа у Сабору "срамота и пљуска сваком грађанину Хрватске", поручивши да су саборске просторије постале места "за промоцију и заговарање негирања усташких злочина".
"Забринута сам за будућност Срба у Хрватској и питам се шта је следеће, можда расни закон на саборским клупама?", рекла је Јецков.
Скуп у Сабору, одржан 28. октобра, изазвао је негодовање јавности због изјава које су умањивале број жртава и негирале злочине усташког режима у логору Јасеновац.