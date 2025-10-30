ПОСЛЕ ПЉАЧКЕ У ЛУВРУ ГРЧКА ПОЈАЧАВА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ МУЗЕЈА Након Пикасове слике – страх да би следећи могли бити ДРЕВНИ АРТЕФАКТИ ИЗ АТИНЕ
АТИНА: Збор пљачке у Лувру, у Паризу и могућности да се сличан инцидент догоди у неком од бројних и значајних музеја у Грчкој, надлежне власти су у стању приправности.
Kако сазнаје лист "Kатимерини" грчка министарства за унутрашње послове и културу планирају да повере чување музеја, а могуће и неких археолошких локалитета, грчкој полицији (ЕЛ.АС.).
Према надлежним званичницима који су разговарали са листом "Kатимерини" под условом да не буду именовани, почев од наредног марта, у чувању културних блага непроцењиве вредности учествоваће, не само цивил запослени у Министарству културе као што је то до сада био случај, већ и униформисани полицајци.
Према информацијама до којих је дошао "Kатимерини", у оперативном плану учествоваће 300 специјалних чувара који ће ускоро бити интегрисани у састав полиције Грчке.
Надлежни извор је објаснио да је Министарство унутрашњих послова већ раније планирало запошљавање 600 нових специјалних чувара ради јачања полицијских служби, укључујући и полицијске тимове који надгледају ромска насеља.
Међутим, након одлуке владе и према једној верзији, по препоруци Министарства културе одлучено је да укупан број специјалних чувара који ће се придружити полицији буде повећан на 900, тако да ће 300 од њих бити додељено за чување музеја и археолошких локалитета.
Нови специјални чувари придружиће се полицији у периоду фебруар-март.
У Грчкој је пљачка слична ситуацији у Лувру забележена 2012. године, када је починилац успео да провали у Националну галерију и украде три уметничка дела велике вредности, међу којима је била и једна Пикасова слика.
Исте године када је дошло до провале у Галерији, забележена је и пљачка Музеја историје Олимпијских игара у Старој Олимпији.
И овај случај разоткрили су полицајци Службе безбедности у Патрасу, који су преузели истрагу.