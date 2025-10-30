НОВА ШОКАНТНА ИЗЈАВА ЕДИ РАМЕ: "Италијани су Албанци обучени у Версаће!" Споменуо и Београд
Албански премијер Еди Рама је истакао да је непризнавање Косова од стране Србије фундаментални проблем региона.
Рама је на Мировном форуму у Паризу поручио да Балкан мора да бира између подела и сарадње, преноси Коха.
- Косово је проблем, за нас је држава, али за Србију или друге земље није. Ово је велики проблем. Или бисмо наставили да стојимо по страни, распирујемо тензије и негативну енергију и штетимо себи и нашој економији, ми смо мала тржишта или бисмо били заједно. Друга алтернатива би била да се не слажемо и не сарађујемо - рекао је Рама.
Додао је да се Европа суочава са истим изазовима који су некада карактерисали балкански регион.
- Европа је постала превише балканизована. Мислим да је Француска постала превише балканизована, не могу чак ни да одобре буџет. Погледајте Британију, још је горе. Сада смо ми добри, па им кажем да склопе мир, да не прете, да комуницирају, јер долазимо из пакла и ми смо гласници - нагласио је Рама.
Рама је изјавио да ће Албанија, без обзира на то да ли је други слушају или не, наставити да ради на регионалној стабилности.
- Ако свет постане бољи, рећи ћемо да смо урадили свој посао. Добићемо место у рају као Албанци - рекао је са хумором.
Албански премијер је такође похвалио односе са Италијом и улогу Европске уније.
- Италијани су Албанци обучени у Версаће. Имате бриљантну и невероватну жену као премијерку. Није висока, али верујте ми, када узме реч, виша је од мене. ЕУ је највећи политички пројекат који је човечанство икада доживело - изјавио је Рама.