СТИЖЕ МРАЗ! ЕВО КАКВО ВРЕМЕ ПРОГНОЗИРА МАРКО ЧУБРИЛО Нови температурни обрт после низа топлих дана
До краја ове недеље у већем делу Србије очекује се суво и релативно топло време, уз повремене облаке и могућу слабу кишу понегде на југу и западу земље, прогнозира Марко Чубрило, професор географије и метеоролог аматер.
Метеоролог Марко Чубрило наводи да ће до понедељка преовлађивати умерено облачно време са сунчаним интервалима и пријатним температурама. Ветар ће бити слаб, углавном јужни, а дневни максимуми ће се кретати између +16 и +23 степена Целзијуса.
У понедељак се, међутим, очекује пролазно наоблачење са кишом и ређом појавом грмљавинских пљускова. Са захлађењем које долази, температуре ће пасти на северозападу ће бити око +7, док ће на истоку остати нешто топлије, до +21 степен.
Од уторка, па све до средине новембра, прогнозира се углавном суво али хладније време, уз температуре око просека за ово доба године. Са источним струјањем стизаће сув и прохладан ваздух, па ће се јавити први јесењи мразеви. Дневне температуре очекују се у распону од +6 до +14 степени Целзијуса.
„Још неколико дана топлог, јесењег времена, а затим полако улазимо у хладнији део јесени,“ закључује Чубрило.