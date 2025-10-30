overcast clouds
СТИЖЕ МРАЗ! ЕВО КАКВО ВРЕМЕ ПРОГНОЗИРА МАРКО ЧУБРИЛО Нови температурни обрт после низа топлих дана

30.10.2025. 13:23 13:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
prognoza
Фото: ChatGTP/илустрација

До краја ове недеље у већем делу Србије очекује се суво и релативно топло време, уз повремене облаке и могућу слабу кишу понегде на југу и западу земље, прогнозира Марко Чубрило, професор географије и метеоролог аматер.

Метеоролог Марко Чубрило наводи да ће до понедељка преовлађивати умерено облачно време са сунчаним интервалима и пријатним температурама. Ветар ће бити слаб, углавном јужни, а дневни максимуми ће се кретати између +16 и +23 степена Целзијуса.

У понедељак се, међутим, очекује пролазно наоблачење са кишом и ређом појавом грмљавинских пљускова. Са захлађењем које долази, температуре ће пасти  на северозападу ће бити око +7, док ће на истоку остати нешто топлије, до +21 степен.

vreme
Фото: ChatGTP/илустрација

Од уторка, па све до средине новембра, прогнозира се углавном суво али хладније време, уз температуре око просека за ово доба године. Са источним струјањем стизаће сув и прохладан ваздух, па ће се јавити први јесењи мразеви. Дневне температуре очекују се у распону од +6 до +14 степени Целзијуса.

„Још неколико дана топлог, јесењег времена, а затим полако улазимо у хладнији део јесени,“ закључује Чубрило.

Метео временска прогноза Марко Чубрило
Вести Друштво
