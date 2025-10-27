overcast clouds
ХЛАДНИ ДАНИ ДО УТОРКА, ПА СЛЕДИ ПРЕОКРЕТ Марко Чубрило најављује дуги топли новембар

27.10.2025. 18:43 20:04
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
prognoza
Фото: pixabay.com/ilustracija

До уторка свежије уз повремене падавине.

После проласка циклона и фронта, падавине су престале у понедељак уз делимично разведравање. Ипак, услед задржавања северозападног струјања, током поподнева и у ноћи ка уторку очекује се још једно пролазно наоблачење уз слабу кишу понегде, наводи Марко Чубрило, професор географије и метеоролог аматер. 

До јутра ће облаци стићи и до југоистока региона, где ће због утицаја планина локално пасти нешто више кише.

Дуваће умерен, на истоку и јак северозападни ветар. Дневне температуре биће од +7 до +16 степени Целзијуса, па ће време остати релативно свеже.

Од среде стабилизација и постепено отопљавање.

Поле антициклона прошириће свој утицај на наше подручје, док ће север Европе захватити јака циклонска активност. То ће условити прилив топлог ваздуха преко Медитерана, па ће од 29. октобра до најмање 7. новембра преовлађивати топло и суво време, уз ретку појаву слабе кише.

prognoza
Фото: ChatGTP/илустрација

Дуваће ветар јужних праваца, а тамо где ноћи буду ведре, могућа је магла и слаб мраз са минималним температурама од –1 до +4 степена, што је уобичајено за ово доба године. Током дана биће знатно топлије, уз максимуме између +14 и +23 степена Целзијуса.

Промена могућа тек средином новембра.

Према једном прогностичком моделу стабилно и топло време задржаће се бар до 7. новембра, док други прогностички модел тек након 11. новембра наговештава могуће захлађење, али вероватно без значајнијих падавина.

Иако је октобар био температурно око или мало испод просека, први део новембра биће осетно топлији од уобичајеног, сумира Марко Чубрило.

Метео временска прогноза Марко Чубрило
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
