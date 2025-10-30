„Стварамо нови зелени појас“ ПАВКОВ С МЛАДИМА У ВЕЛИКОЈ АКЦИЈИ ПОШУМЉАВАЊА на Црном врху код Бора: Природа ће нам за неколико година бити захвална
Министарка заштите животне средине Сара Павков учествовала је у акцији пошумљавања на Црном врху, недалеко од Бора, заједно са младима, у оквиру велике националне кампање за младе под називом „Природа нема алтернативу. Зато делуј и ти!“.
Задовољство ми је што смо данас овде, на Црном врху, бисеру источне Србије, заједно са младима, са градоначелником Бора Александром Миликићем, као и представницима ЈП „Србијашуме“. Хвала вам што сте део националне еколошке кампање за заштиту животне средине, која је у претходна два месеца више пута укључила велики број младих у конкретне акције за очување природе. Овде на истоку Србије, на локалитету Црни врх, на територији града Бора, у овом прелепом пределу, диверзитет и крајолик показују да овај крај није искључиво рударски, већ, као што можемо да видимо, и шумарски. Млади су, заједно са нама, могли да виде на који начин директно доприносе обогаћивању шумског фонда, кроз сакупљање семенки букве. То смо радили како би могли да разумеју цео циклус, од сакупљања семена до формирања нових садница које ће красити ове пределе, рекла је Павков.
Министарка је нагласила да се заједничким снагама на овој локацији ствара нови зелени појас, због чега ће нам природа за неколико година бити захвална.
Овде, на Црном врху, обезбеђено је неколико хиљада садница црног бора које ћемо, сигурна сам, до краја дана у великој мери засадити. На тај начин настављамо тренд у који улажу и Министарство заштите животне средине и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, кроз директну имплементацију програма ЈП 'Србијашуме'. То значи да у овом делу Европе имамо најбољи тренд раста по питању нових састојина и садње. Само „Србијашуме“ ове године имају дупло амбициознији план него претходне, 550 хектара је већ пошумљено, а преостало је још толико у оквиру јесење садње. Драго ми је што ће млади оставити печат за будуће генерације и показати на који начин се заиста ради за животну средину, рекла је Павков.