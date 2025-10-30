ВУЧИЋ О РАЗГОВОРУ ПРЕДСЕДНИКА САД И КИНЕ Си Ђинпинг очекује да крену ствари да се мењају од јануара "ЗА НАС ЈЕ ВАЖНО ДА ЈЕ ТО ПРОТЕКЛО ДОБРО"
Председник Александар Вучић је након 43. генералне конференције УНЕСЦО рекао да је веома важно нагласити да је по први пут одржана ван Париза, ван Француске.
Како је навео, И Самарканд и Узбекистан добили су ту огромну част и честитао је председнику Узбекистана на томе.
- Честитам нашим домаћинима. Имао сам састанке заједно са министром Селаковићем. Имали смо састанак са премијером и замеником премијера Узбекистана. Имао сам разговоре са председником Словачке републике Петром Пелегринијем. Имао сам, управо завршио, билатерални састанак са генералном директорком УНЕСЦО Одријом Зуле. И важни, добри састанци - поручио је Вучић.
Како је рекао, на билатералном нивоу ускоро очекују посету словачког председника наше земље.
- Пре краја године већ. И надам се да ћемо моћи да унапређујемо даље наше односе. Разговарали смо и о европском путу Србије, али и о нашим билатералним односима, за које верујем да можемо и даље да их унапређујемо. Завршавамо ускоро посету и повратак за наш Београд, за Србију - навео је Вучић.
"Мислим да је то добро за свет"
Прокоментарисао је и то што су разговарали Доналд Трамп, амерички председник и Си Ђинпинг, председник Кине.
- Си Ђинпинг је рекао да очекује тек од јануара да крену ствари да се мењају и ја сам му тада говорио и данас говорим да је важно да се Кина укључи јер без Кине немогуће је доћи до било каквог већег договора. Срећан сам што су вођени разговори и успешно завршени разговори председника Си Ђинпинга и председником Трампом. Мислим да је то добро за свет, мислим да су се сви обрадовали када су видели резултате тог самита. За нас је важно да је то протекло добро, а не морамо ни да знамо све најважније детаље јер имамо веома добре односе са Народном Републиком Кином. Ми, рекао бих, трудимо се да градимо све боље односе и са Сједињеним Америчким Државама - оценио је Вучић.
"Очекивано било да Сирија призна Косово"
Додао је да смо успели "огромним дипломатским активностима и огромним бројем дипломатских активности".
- Сачували смо нашу позицију и, рекао бих, позицију међународног јавног права овде у Унеску. Важно је где се одржава, али овде су заступљене све међународно признате од Уједињених нација земље чланице. Наравно, јужна српска покрајина као одвојени део територије од Србије није и то је добра вест. Оно што је очекивана вест, то је признање Сирије Косова и сада је било јасно колико нам је значио и слободарски приступ Башара Ал-Асада док је био на челу Сирије и јасно је када дође неко ко је под огромним утицајем. Добро се држимо - навео је Вучић.
Вучић је данас присуствовао отварању 43. заседања Генералне конференције УНЕСЦО у Самарканду.
- Србија је поносна што је од самог почетка активна чланица престижне УНЕСЦО породице. Поносни смо на богатство наше земље културним, историјским и природним наслеђем, а које је у великој мери препознато и уврштено на УНЕСЦО Листу светске баштине. На то не гледамо само као на признање наше богате историје и традиције, већ и као на велику одговорност и обавезу да наше културно наслеђе чувамо, штитимо и негујемо за будуће генерације - поручио је, између осталог, Вучић.