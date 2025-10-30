overcast clouds
ВУЧИЋ О РАЗГОВОРУ ПРЕДСЕДНИКА САД И КИНЕ Си Ђинпинг очекује да крену ствари да се мењају од јануара "ЗА НАС ЈЕ ВАЖНО ДА ЈЕ ТО ПРОТЕКЛО ДОБРО"

30.10.2025. 13:37 13:53
Председник Александар Вучић је након 43. генералне конференције УНЕСЦО рекао да је веома важно нагласити да је по први пут одржана ван Париза, ван Француске.

Како је навео, И Самарканд и Узбекистан добили су ту огромну част и честитао је председнику Узбекистана на томе.

- Честитам нашим домаћинима. Имао сам састанке заједно са министром Селаковићем. Имали смо састанак са премијером и замеником премијера Узбекистана. Имао сам разговоре са председником Словачке републике Петром Пелегринијем. Имао сам, управо завршио, билатерални састанак са генералном директорком УНЕСЦО Одријом Зуле. И важни, добри састанци - поручио је Вучић.

Како је рекао, на билатералном нивоу ускоро очекују посету словачког председника наше земље.
- Пре краја године већ. И надам се да ћемо моћи да унапређујемо даље наше односе. Разговарали смо и о европском путу Србије, али и о нашим билатералним односима, за које верујем да можемо и даље да их унапређујемо. Завршавамо ускоро посету и повратак за наш Београд, за Србију - навео је Вучић.

"Мислим да је то добро за свет"

Прокоментарисао је и то што су разговарали Доналд Трамп, амерички председник и Си Ђинпинг, председник Кине.

- Си Ђинпинг је рекао да очекује тек од јануара да крену ствари да се мењају и ја сам му тада говорио и данас говорим да је важно да се Кина укључи јер без Кине немогуће је доћи до било каквог већег договора. Срећан сам што су вођени разговори и успешно завршени разговори председника Си Ђинпинга и председником Трампом. Мислим да је то добро за свет, мислим да су се сви обрадовали када су видели резултате тог самита. За нас је важно да је то протекло добро, а не морамо ни да знамо све најважније детаље јер имамо веома добре односе са Народном Републиком Кином. Ми, рекао бих, трудимо се да градимо све боље односе и са Сједињеним Америчким Државама - оценио је Вучић.

"Очекивано било да Сирија призна Косово"

Додао је да смо успели "огромним дипломатским активностима и огромним бројем дипломатских активности".

- Сачували смо нашу позицију и, рекао бих, позицију међународног јавног права овде у Унеску. Важно је где се одржава, али овде су заступљене све међународно признате од Уједињених нација земље чланице. Наравно, јужна српска покрајина као одвојени део територије од Србије није и то је добра вест. Оно што је очекивана вест, то је признање Сирије Косова и сада је било јасно колико нам је значио и слободарски приступ Башара Ал-Асада док је био на челу Сирије и јасно је када дође неко ко је под огромним утицајем. Добро се држимо - навео је Вучић.

Вучић је данас присуствовао отварању 43. заседања Генералне конференције УНЕСЦО у Самарканду.

- Србија је поносна што је од самог почетка активна чланица престижне УНЕСЦО породице. Поносни смо на богатство наше земље културним, историјским и природним наслеђем, а које је у великој мери препознато и уврштено на УНЕСЦО Листу светске баштине. На то не гледамо само као на признање наше богате историје и традиције, већ и као на велику одговорност и обавезу да наше културно наслеђе чувамо, штитимо и негујемо за будуће генерације - поручио је, између осталог, Вучић.

