(ВИДЕО) ИВАНА И АЛЕН УПЛАТИЛИ ДЕО НОВЦА КОЈИ СУ ДОБИЛИ ЗА СВАДБУ У ДОБРОТВОРНЕ СВРХЕ Паре отишле гладној деци, а позитивни коментари прште на све стране: "Браво добри младенци"
Да љубав постаје већа када се дели, најбоље знају младенци Ивана и Ален. Они су недавно изговорили судбоносно "да", али су одлучили да њихов дан не буде посебан само по томе што су се венчали, већ и по једном племенитом гесту.
Уместо класичних захвалница, овај пар је одлучио да у име својих гостију донира новац за топле оброке гладној деци. На тај начин показали су да права љубав не стаје на двоје људи - она се шири даље, до оних којима је најпотребнија.
"То је био најсрећнији тренутак у нашим животима", рекао је Ален после свадбе за РТЛ, истичући колико један топли оброк може да значи као тренутак наде и сигурности за дете које је гладно.
Ивана и Ален су желели да, поред љубави, поделе и осећај захвалности и доброте – да њихов дан не буде само славље, већ и порука. Јер, како сами поручују, истинска вредност човека не мери се оним што има, већ оним што је спреман да да.
"Тек смо упловили у брачне воде. Први дан, прво вече смо заједно направили гест који не изискује похвале и хвалоспеве. Урадили смо нешто што свакоме ко има могућности - треба да буде нормално", закључио је младожења.
Својим гестом инспирисали су многе, показујући да и најмањи чин доброте може променити свет - бар за једно дете, један оброк и један осмех.
"Браво добри младенци", "Респект", "Браво младенцима", нижу се коментари испод видеа на Јутјубу.