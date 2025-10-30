overcast clouds
22°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ИВАНА И АЛЕН УПЛАТИЛИ ДЕО НОВЦА КОЈИ СУ ДОБИЛИ ЗА СВАДБУ У ДОБРОТВОРНЕ СВРХЕ Паре отишле гладној деци, а позитивни коментари прште на све стране: "Браво добри младенци"

30.10.2025. 13:47 13:57
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц/Дневник
Коментари (0)
пар
Фото: Screenshot YT RTL

Да љубав постаје већа када се дели, најбоље знају младенци Ивана и Ален. Они су недавно изговорили судбоносно "да", али су одлучили да њихов дан не буде посебан само по томе што су се венчали, већ и по једном племенитом гесту.

Уместо класичних захвалница, овај пар је одлучио да у име својих гостију донира новац за топле оброке гладној деци. На тај начин показали су да права љубав не стаје на двоје људи - она се шири даље, до оних којима је најпотребнија.

"То је био најсрећнији тренутак у нашим животима", рекао је Ален после свадбе за РТЛ, истичући колико један топли оброк може да значи као тренутак наде и сигурности за дете које је гладно.

Ивана и Ален су желели да, поред љубави, поделе и осећај захвалности и доброте – да њихов дан не буде само славље, већ и порука. Јер, како сами поручују, истинска вредност човека не мери се оним што има, већ оним што је спреман да да.

"Тек смо упловили у брачне воде. Први дан, прво вече смо заједно направили гест који не изискује похвале и хвалоспеве. Урадили смо нешто што свакоме ко има могућности - треба да буде нормално", закључио је младожења.

Својим гестом инспирисали су многе, показујући да и најмањи чин доброте може променити свет - бар за једно дете, један оброк и један осмех.

"Браво добри младенци", "Респект", "Браво младенцима", нижу се коментари испод видеа на Јутјубу.

свадба поклони Хрватска деца
Извор:
Блиц/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај