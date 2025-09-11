overcast clouds
КОЛЕВКА СЛОБОДЕ ГОВОРА...

АМЕРИКА ОЗБИЉНО ЗАПРЕТИЛА Није време за шалу, ко се наруга смрти Чарлија Кирка остаје без визе

11.09.2025. 19:10 19:15
Пише:
Дневник
Извор:
Alo.rs
Фото: Youtube Printscreen

Сједињене Америчке Државе планирају да предузму строге мере против странаца који на било који начин глорификују, оправдавају или се ругају смрти политичког активисте Чарлија Кирка.

Ову одлуку најавио је данас заменик државног секретара САД-а, Крис Ланду.

Ланду је нагласио да мере могу укључивати чак и укидање виза особама које се овако понашају. Администрација САД-а у претходном периоду је већ била ригорозна у укидању виза, посебно студентима повезаним са протестима против ратних дејстава у Гази. „У светлу ужасног убиства истакнутог политичког вође, желим јасно да истакнем да странци који величају насиље и шире мржњу нису добродошли у нашој земљи“, навео је Ланду у објави на свом званичном X профилу.

Заменик државног секретара додао је да су његови конзуларни службеници добили налог да прате коментаре и објаве странаца како би идентификовали оне који славе или оправдавају убиство. „Слободно ми скрените пажњу на такве коментаре како би Стате Департмент могао да предузме одговарајуће мере и заштити амерички народ“, навео је Ланду.

У једном од додатних коментара, Ланду је рекао да ће, уколико се открије идентитет особе која објављује садржаје о прослављању напада, тој особи одмах бити укинута виза, иако сумња да та особа уопште поседује визу. У последњим данима Ланду је почео да се шали називајући самог себе „Ел Quitavisa“, што на шпанском значи „укидач виза“.

(Alo.rs)

 

