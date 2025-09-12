"НИЈЕ УБИЈЕН ЗАТО ШТО ЈЕ НЕШТО УКРАО, ВЕЋ ЗБОГ СВОЈИХ ИДЕЈА" Председник Вучић о убиству Кирка: Очекујем снажну реакцију америчког друштва, али и европских држава
Председник Србије Александар Вучић уручио је данас уговоре за 18 медицинских радника који су се вратили у Србију, а потом је говорио и о актуелним догађајима.
Између осталог, председник је говорио и о убиству Чарлија Кирка, и истакао је да ће то имати огроман утицај на свет.
- Видели сте како они који руше Србију не говоре о злочиначком убиству, већ да је један човек преминуо од метка. Није он преминуо од метка, већ је злочиначки убијен! Није убијен зато што је нешто украо, већ због својих идеја. И то је убијен у земљи за коју смо мислили да је светионик демократије. Свет ће морати да се окрене против оних који су себе називали анархограђанистима, финима... А који су на крају показали да су убице. Очекујем снажну реакцију америчког друштва, али и европских држава - рекао је председник.
Подсећамо, амерички подкастер и конзервативни активиста Чарли Кирк убијен је током говора у Јути.
Језиви снимци његовог убиства потресли су целу планету. Лов на његовог убицу у Америци је и даље у току.