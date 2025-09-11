„ИСТРАГЕ СЕ НЕ ВОДЕ ПРЕКО ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА“ Критике на рачун директора ФБИ-ја због НЕТАЧНЕ ИЗЈАВЕ да је УХВАЋЕН УБИЦА Чарлија Кирка: О томе ће се расправљати и у Белој кући
ВАШИНГТОН: Директора америчког Федералног истражног бироа (ФБИ) Кеша Патела данас су критиковали актуелни и бивши званичници, због његове нетачне изјаве да је ухваћен осумњичени за атентат на интелектуалца Чарлија Кирка, истакнутог савезника америчког председника Доналда Трампа, преноси Ројтерс.
Пател је јуче објавио на друштвеним мрежама да је особа одговорна за убиство Чарлија Кирка у притвору, што су локални званичници затим оповргли, а након забуне која је трајала више сати ФБИ је појаснио да су две особе испитане, а затим пуштене након инцидента.
Садашњи и бивши амерички званичници назвали су Пателову изјаву контрапродуктивном.
На почетку истраге, велики део почетних обавештајних података је обично погрешан или мало нетачан. Зато оно што је урадио јуче никада није урадио ниједан директор ФБИ-ја пре њега, нити било које руководство одељења раније, рекао је пензионисани агент ФБИ-ја Ден Брунер.
Он је казао да "истражитељи морају да среде све почетне обавештајне податке пре него што изнесу чињеничне доказе", као и да "ФБИ не спроводи истраге на друштвеним мрежама".
Извор из Беле куће, који је говорио под условом анонимности, рекао је да је Пателова објава непрофесионална, да "његов наступ заиста није прихватљив Белој кући или америчкој јавности", и да ће се о томе расправљати.
Бела кућа је саопштила да Пател има Трампову подршку.
Интелектуалац Чарли Кирк убијен је јуче на колеџу у Јути, где је држао предавање пред око 3.000 људи.