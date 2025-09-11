few clouds
18°C
12.09.2025.
Нови Сад
eur
117.16
usd
100.1368
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

„ИСТРАГЕ СЕ НЕ ВОДЕ ПРЕКО ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА“ Критике на рачун директора ФБИ-ја због НЕТАЧНЕ ИЗЈАВЕ да је УХВАЋЕН УБИЦА Чарлија Кирка: О томе ће се расправљати и у Белој кући

11.09.2025. 23:17 23:23
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
трамп
Фото: Tanjug (AP Photo/Lindsey Wasson)

ВАШИНГТОН: Директора америчког Федералног истражног бироа (ФБИ) Кеша Патела данас су критиковали актуелни и бивши званичници, због његове нетачне изјаве да је ухваћен осумњичени за атентат на интелектуалца Чарлија Кирка, истакнутог савезника америчког председника Доналда Трампа, преноси Ројтерс.

Пател је јуче објавио на друштвеним мрежама да је особа одговорна за убиство Чарлија Кирка у притвору, што су локални званичници затим оповргли, а након забуне која је трајала више сати ФБИ је појаснио да су две особе испитане, а затим пуштене након инцидента. 
 

Садашњи и бивши амерички званичници назвали су Пателову изјаву контрапродуктивном. 
 

На почетку истраге, велики део почетних обавештајних података је обично погрешан или мало нетачан. Зато оно што је урадио јуче никада није урадио ниједан директор ФБИ-ја пре њега, нити било које руководство одељења раније, рекао је пензионисани агент ФБИ-ја Ден Брунер.
 

Он је казао да "истражитељи морају да среде све почетне обавештајне податке пре него што изнесу чињеничне доказе", као и да "ФБИ не спроводи истраге на друштвеним мрежама".
 

Извор из Беле куће, који је говорио под условом анонимности, рекао је да је Пателова објава непрофесионална, да "његов наступ заиста није прихватљив Белој кући или америчкој јавности", и да ће се о томе расправљати. 
 

Бела кућа је саопштила да Пател има Трампову подршку.
 

Интелектуалац Чарли Кирк убијен је јуче на колеџу у Јути, где је држао предавање пред око 3.000 људи.

 

ФБИ фби истрага критике убиство
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
АМЕРИКА ОЗБИЉНО ЗАПРЕТИЛА Није време за шалу, ко се наруга смрти Чарлија Кирка остаје без визе

КОЛЕВКА СЛОБОДЕ ГОВОРА...

АМЕРИКА ОЗБИЉНО ЗАПРЕТИЛА Није време за шалу, ко се наруга смрти Чарлија Кирка остаје без визе

11.09.2025. 19:10 19:15
Волим
0
Коментар
0
Сачувај