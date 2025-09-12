ПРОНАЂЕНИ ОТИСЦИ ЦИПЕЛА И ДЛАНА
(ВИДЕО) ЛОВ НА УБИЦУ ЧАРЛИЈА КИРКА Откривен снимак осумњиченог за СМРТОНОСНИ ХИТАЦ
Амерички званичници су објавили нови видео-снимак особе која би могла бити осумњичена за убиство америчког патриоте Чарлија Кирка, објавио је амерички ТВ канал Еј-Би-Си (АБЦ).
На објављеном снимку се види осумњичени нападач како се спушта са крова зграде у кампусу Универзитета Јута Вели и удаљава се са места догађаја.
Власти верују да је нападач одатле испалио смртоносни хитац.
Гувернер америчке државе Јута Спенсер Кокс замолио је јавност за савете како би се помогло у идентификацији и лоцирању, како каже, "овог злог човека".
- Не можемо да радимо свој посао без помоћи јавности у овом тренутку - рекао је Кокс.
Он је казао да државни званичници већ покрећу поступак за смртну казну ако случај дође до суђења.
Федерални истражни биро (ФБИ) је саопштио да нуди награду до 100.000 долара за информације које би довеле до идентификације и хапшења особе одговорне за Кирково убиство.
Власти Јуте претходно су објавиле фотографије особе која би могла бити осумњичена за пуцњаву а на којима се види мушкарац на степеницама са црним ранцем и у мајици са ознаком која изгледа као отисак америчке заставе.
Шеф Одељења за јавну безбедност Јуте рекао је да је осумњичени носио "препознатљиву одећу" која би могла помоћи у његовој идентификацији, укључујући патике марке "конверс".
Рекао је да је особа која се види на снимку како скаче са крова оставила отиске ципела и отисак длана.
- До сада су власти примиле више од 7.000 дојава и трагова и обавиле око 200 интервјуа - рекао је гувернер.
🚨 NEW FOOTAGE ::: SHOOTER ON ROOF
FBI releases exclusive close-up footage of Charlie Kirk shooter suspect jumping off Utah Valley University roof, 3 mins after the assassination. Suspect fled the scene, with over 7,000 tips already received. #CharlieKirk pic.twitter.com/dYj4Qk4qAm
— Culture War Report (@CultureWar2020) September 12, 2025
ФБИ је, такође, саопштио да је пронашао оно за шта се верује да је оружје коришћено у атентату.
Снажна пушка са затварачем пронађена је у шумовитом подручју близу места где се пуцњава догодила, према речима специјалног агента ФБИ-ја из Солт Лејк Ситија, Роберта Болса.
Пушка је старији модел увезене пушке "маузер" калибра 30-06 са затварачем, умотане у пешкир, рекли су више извора из полиције за АБЦ.
Локација на којој је пронађено ватрено оружје изгледа да одговара рути кретања осумњиченог, навели су извори.
Чарли Кирк убијен је 10. септембра током јавне дебате под називом "Докажи да грешим" на Универзитету Јута Вели.
Председник САД Доналд Трамп наредио је да заставе широм земље буду спуштене на пола копља у Киркову част.