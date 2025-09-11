overcast clouds
ФБИ ИМА ФОТОГРАФИЈЕ УБИЦЕ ЧАРЛИЈА КИРКА Снимљен пре и после пуцњаве

11.09.2025. 17:11 17:18
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц.рс
Коментари (0)
кирк
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Goodlett/Scott G Winterton/The Deseret News via AP/AP Photo/Rajanish Kakade

Полиција и ФБИ успели су да прате кретање осумњиченог за убиство Чарлија Кирка и пронашли су оружје за које се сумња да је коришћено за убиство Кирка, саопштили су припадници америчких снага безбедности на конференцији за медије.

- Лоцирали смо неколико сумњивих људи, али се испоставило да нису криви. Ипак, они су се суочили са претњама. Молимо јавност да буде пажљива. Они нису осумњичени, не заслужују узнемиравање.

Убица скочио са зграде, ФБИ има снимке

Међутим, успели смо да пратимо кретање осумњиченог. Стигао је у кампус, пратили смо га степеницама на кров. После пуцњаве смо му пратили кетање, када је скочио са зграде и побегао из кампуса. Истражитељи су чешљали тај комшилук. Имамо добре снимке осумњиченог, али нећемо то пустити засад. Ако не успемо да га лоцирамо, онда ћемо дати снимак медијима и тражити помоћ јавности - рекао је комесар из Јуте Бо Мејсон о убиству Чарлија Кирка.

ФБИ је пронашао оружје којим је извршен злочин, у шумовитом подручју којим је осумњичени побегао. У питању је пушка.

Нађено оружје, осумњичени оставио отиске

Истражитељи су нашли и:

Отисак длана осумњиченог

Отиске подлактице за анализу

Обућу

Комесар Мејсон је рекао и да је осумњичени "изгледа као да је студентског узраста", због чега се наводно добро уклопио у кампусу.

Из ФБИ-ја наводе да знају како осумњичени изгледа: тврде да имају његове фотографије, знају да је мушког пола, али не знају колико далеко је побегао.

Све о убиству Чарлија Кирка за које Трамп криви левицу читајте у нашем блогу уживо.

Трамп је имао ванредно обраћање након што је убијен Кирк, ево кога оптужује.

Сви причају о поруци супруге Чарлија Кирка: Ове речи је написала пар сати пре атентата.Да ли је ово убица Чарлија Кирка? Човек у црном лежи на крову, онда се чуо пуцањ.

Blic.rs

ФБИ фби истрага америка
Извор:
Блиц.рс
Пише:
Дневник
