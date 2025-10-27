light rain
ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ДАНАС СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ММФ-А Састанак са делегацијом на челу са Анет Кјобе почиње у 10 часова

27.10.2025. 07:26
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Председник Србије Александар Вучић састаће се данас са представницима Мисије Међународног монетарног фонда за Србију, које предводи шеф делегације Анет Кјобе.

Састанак ће бити одржан у згради Генералног секретаријата председника Републике с почеткому 10 часова, саопштила је прес служба председника.

Мисија ММФ-а борави у Србији у оквиру друге ревизије актуелног нефинансијског аранжмана у виду Инструмента за координацију политика.

