БЛОКАДЕРИ НЕ ВИДЕ ИЗБОРЕ КАО СУШТИНУ, ВЕЋ КАО НОВО ГОРИВО ЗА ЕСКАЛАЦИЈУ: Вучевић јасан: Разумели смо поруку председника Вучића, очигледно да нас 2026. чека гласање
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић рекао је гостујући на Првој телевизији
-Имате изборе за три општине у Неготину, Мионици и у Сечњу. Ја сам забринут како ћемо да изнесемо кампању. Био сам у Мионици, у Неготину, идем и у Сечањ. Они причају у изборима, а суштински не учествују. Поставља се питање хоће ли један метар пута бити асфалтиран, хоће ли људима бити бољи живот? Ништа не чујемо о томе, осим мора увреда. Што се тиче великих избора, разумели смо поруку Вучића, очигледно да нас 2026. године чекају избори. Ја сам увек за то да буде крај 2026. Невероватно ми је да неко ко иде на изборе се не припрема за изборе. Они морају да у једном тренутку крену да комуницирају са грађанима Србије. Они се боре против корупције. Могли бисте у својим редовима да покажете како се борите против корупције, пошто имате капиталце. Они уствари изборе не виде као суштину, него као ново гориво да дође до ексалације у друштву - рекао је Вучевић.