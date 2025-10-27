ВЕЛИКИ НАПАД НА МОСКВУ Десетине украјинских дронова изнад града, експлозије одјекују СКЛАДИШТЕ НАФТЕ ГОРИ (ВИДЕО)
Москва је синоћ била мета напада десетина дронова, потврдио је градоначелник Сергеј Собјањин, који је о ситуацији извештавао током целе ноћи.
Према његовим речима, руске снаге срушиле су 34 украјинска дрона која су летела према главном граду, пише The Kyiv Индепендент.
Руско министарство одбране касније је саопштило да је током ноћи пресретнуто укупно 193 дрона, укључујући 40 изнад Московске области. Министарство је потврдило да су 34 од тих летелица биле усмерене на главни град. Ове тврдње није било могуће независно проверити. Због претње дроновима, московски аеродроми Домодедово и Жуковски привремено су обуставили рад.
Moscow's nightlife is said to be beautiful and full of surprises. People in Moscow, it is said, party all night long. Ukrainian drones provide beautiful effects to liven up the mood.#RussianUkrainianWar #RussiaIsCollapsing #SlavaUkraïni #SlavaUkraine pic.twitter.com/EYpi1GmGQC
— Hellin72 (@Hellin72) October 26, 2025
Према руским Телеграм каналима, експлозије су забележене у више делова града и околне регије, укључујући четврт Комунарка. За сада нема извештаја о жртвама, а градоначелник Собјањин изјавио је да су хитне службе послане на све локације пада беспилотних летелица.
У вечерњим сатима избио је и пожар у складишту нафте у Серпухову у Московској области, известио је руски Телеграм канал Астра. Локалне власти нису откриле узрок пожара, наводећи само да је угашен.
Moscow region. Oil depot 🔥 pic.twitter.com/GzBnyUG9lE
— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) October 26, 2025
Украјинске власти нису коментарисале нападе. Кијев редовно користи дронове дугог домета за гађање војних и индустријских циљева унутар Русије, попут рафинерија нафте и фабрика оружја. Сличан напад с 34 дрона на Москву забележен је и 22. септембра, преноси Index.
С друге стране, Русија редовно изводи масовне ракетне и беспилотне нападе на украјинске градове. Током протекле две ноћи, у нападима на Кијев погинуло је пет особа, а десетине су повређене. Председник Володимир Зеленски изјавио је јуче да је Русија само у протеклој недељи напала Украјину с готово 1200 ударних дронова и 50 пројектила.