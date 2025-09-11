overcast clouds
(ВИДЕО) ЕВО КАКО ЈЕ КИРК ГОВОРИО О СРБИМА Одрастао међу српском заједницом у Чикагу, имао само речи хвале: "Моје српско име у кошаркашком тиму било је Кркевић"

11.09.2025. 10:31 10:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
kirk
Фото: Screenshot YT Charlie Kirk

Вест о атентату на Чарлса Кирка одјекнула је широм света. Кирк је упуцан током трибине коју је држао на универзиту, у Јути.

Оно што мали број људи зна јесте да је Кирк био у добрим односима са српској заједницом у Америци те да је одрастао са Србима из Чикаг, како је и сам навео у једном од својих подкаста.

-Одрастао сам са Србима у Чикагу, знам их много. Знам и много псовки, али нећу да их кажем. Српско име у кошарци ми је било Кркевић. Име нашег српско кошаркашког тима било је Илиноис бели орлови и ту није било расизма. Сви су били Срби. Ишли бисмо на турнире, путовали широм земље- рекао је једном Кирк.

Пре председничких избора 2024. Кирк је посетио око 25 универзитетских кампуса, покушавајући да подстакне већи излазност бирача генерације Z тако што би се ангажовао и дебатовао са студентима о многим различитим релевантним темама.

атентат америка
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
