ДАНАС СЛАВИМО СВЕТУ ПЕТКУ, ЗАШТИТНИЦУ ЖЕНА, СИРОМАШНИХ И БОЛЕСНИХ Ово су ВЕРОВАЊА и ОБИЧАЈИ које треба испоштовати, посебно жене не смеју да се баве овим стварима
Српска православна црква и њени верници данас, 27. октобра, обележавају празник посвећен Светој Петки, заштитници жена, сиромашних и болесних.
Света Петка је код Срба веома поштована и славна светитељка која се сматра заштитницом жена, као и чуварком сиромашних и болесних. Верници јој се обраћају за помоћ кроз молитву, посебно на њен дан, тражећи спас од болести и других животних невоља.
Сматра се да је Света Петка женски празник, па се овој светици обраћају жене свих вера и нација.
Обичаји
Према народним обичајима, на Свету Петку жене не би требало да месе, кувају, шију, перу веш или раде било који посао у кући како не би навукле гнев светитељке и да им током године не би трнуле руке.
На Свету Петку младе девојке треба да беру цвеће и њиме украсе свој дом како би у њима целе године владала слога и мир, док се девојчицама облаче нове хаљинице како би их у наредној години пратила срећа.
Девојке би требало да поједу парче славског колача и да сачувају мрвице, па ће те ноћи у сну видети своју судбину и будућег мужа.
Славска трпеза на дан Свете Петке се не склања до сутрадан, а када сви гости оду, домаћица би требало да окади трпезу три пута како би светица посетила и благосиљала њен дом.
Народно веровање
Поред многобројних обичаја, за овај празник везује и једно народно веровање које предвиђа каква нас зима очекује.
Наиме, топло време за Свету Петку сматра се весником благослова и среће због чега је народ веровао да високе температуре за овај период године најављују благу зиму.
Међутим, насупрот томе, народно веровање каже да ниске температуре, обилне падавине али и појава снега на празник гарантује само једно - долазак оштре и изузетно хладне зиме.