СВЕ ЈЕ СНИМЉЕНО Трампов сарадник Чарли Кирк упуцан у Јути ЕВО КАКО СЕ СВЕ ОДИГРАЛО (ВИДЕО)
10.09.2025. 21:26 21:28
Чарли Кирк, сарадник америчког председника Доналда Трампа упуцан је данас на једном догађају у Јути.
На друштвеним мрежама је објављен снимак напада. На снимку се види Кирк како разговара са својим присталицама под једним шатором након чега се изненада чује пуцњава.
Убрзо долази о панике и вриске и окупљени почињу да беже. За сада сене зна степен његових повреда.
BREAKING: Video shows moment Charlie Kirk gets shot at Utah Valley University. pic.twitter.com/wyttiHcIQ3
— AZ Intel (@AZ_Intel_) September 10, 2025
(Telegraf.rs)