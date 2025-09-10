overcast clouds
24°C
10.09.2025.
Нови Сад
eur
117.164
usd
99.9863
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СВЕ ЈЕ СНИМЉЕНО Трампов сарадник Чарли Кирк упуцан у Јути ЕВО КАКО СЕ СВЕ ОДИГРАЛО (ВИДЕО)

10.09.2025. 21:26 21:28
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Чарли Кирк, сарадник америчког председника Доналда Трампа упуцан је данас на једном догађају у Јути.

На друштвеним мрежама је објављен снимак напада. На снимку се види Кирк како разговара са својим присталицама под једним шатором након чега се изненада чује пуцњава.

Убрзо долази о панике и вриске и окупљени почињу да беже. За сада сене зна степен његових повреда. 

(Telegraf.rs)

Доналд Трамп сарадник пуцњава упуцан
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај