(ФOTO, ВИДЕО) ЕРИКА ЈЕ БИВША МИСИЦА, ДОКТОР НАУКА, МАЈКА ДВОЈЕ ДЕЦЕ… Она је супруга УБИЈЕНОГ ЧАРЛИЈА КИРКА! Иванка и Меланија Трамп послале потресне поруке
Сарадник америчког председника Доналда Трампа, Чарли Кирк, убијен данас у Јути, оставио је иза себе двоје деце и супругу Ерику.
Пуцњава се десила на Универзитету Јута Вали где је овај амерички десничарски политички активиста, аутор и медијска личност био на турнеји "Америцан Цомебацк".
Чарли Кирк упознао је супругу Ерику Леј Францве 2019. венчали су се 2021. у Аризони. Ерика је дипломирала политичке науке и међународне односе на универзитету Аризона Стате, магистрирала је права на универзитету Либертy (2017.) и стекла докторат из хриршћанског вођства, 2022.
Ради као агента за некретнине у The Corcoran Group у Њујорку и оснивачица је Everyday Heroes Like You, непрофитне организације усмерене на оснаживање заједнице.
Водитељка је инспиративног подкаста Мидwеек Рисе Уп покренутог 2019. године, и води ПРОЦЛАИМ Стреетwеар, модни бренд заснован на вери, наводи се на сајту Цомингсоон.нет.
Била је Мис Аризоне 2012. Док је похађала факултет Регис у Денверу у Колораду, бавила се кошарком.
Чарли Кирк и његова супруга Ерика добили су двоје деце, ћерку Сару Роуз 2022. и сина, који се родио 2023. године. На њеном Инстаграм профилу објављен је видео о рођењу њихове девојчице, Чарли је био уз своју партнерку на порођају који је трајао 48 сати, обављен је тада хитан царски рез.
Иванка Трамп објавила је синоћ на Инстаграм профилу породичну фотографију убијеног активисте, Ерике и њихове деце, уз поруку: "Чарли, почивај у миру".
Ерика је неколико сати пре него што јој је супруг убијен, преко друштвених мрежа поручила: "Псалам 46:1 - Бог је наше уточиште и снага, помоћник у невољи који је увек спреман".
Чарли Кирк остаће упамћен и као суоснивач организације Турнинг Point USA (TPUSA), обављао је функцију извршног директора од оснивања 2012. Био је члан конзервативне групе "Council for National Policy" (CNP) и водитељ радијске емисије "The Charlie Kirk Show". Управљао је већим бројем организација под окриљем Турнинг Поинт мреже.
Активизмом је почео да се бави у средњој школи, због чега је касније напустио колеџ. Одрастао је у Чикагу. Пре шест месеци Доналд Трамп именовао га је за члана Одбора посетилаца Америчке ваздухопловне академије.
"Велики, па чак и легендарни, Чарли Кирк је мртав“, написао је Трамп на Truth Social-у и додао: „Нико није боље разумео нити имао срце младих у Сједињеним Америчким Државама од Чарлија. Сви су га волели и дивили му се, посебно ја, а сада више није са нама. Меланијино и моје саучешће су упућени његовој прелепој супрузи Ерики и породици. Чарли, волимо те!“.