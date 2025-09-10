overcast clouds
(ФОТО, ВИДЕО) ПРЕМИНУО ТРАМПОВ САРАДНИК Чарли Кирк жртва АТЕНТАТА У ЈУТИ Нападач и даље у бекству

10.09.2025. 22:47 23:15
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
трамп
Фото: Printscreen/X

Конзервативни активиста и суоснивач организације "Turning Points USA" Чарли Кирк подлегао је данас повредама задобијеним када је на њега извршен атентат у америчкој држави Јути.

Ову информацију потврдио је председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп у објави на друштвеној мрежи Трутх социал.
 

Велики, па чак и легендарни, Чарли Кирк, је мртав. Нико није боље разумео нити имао срце младих у Сједињеним Америчким Државама од Чарлија. Сви су га волели и дивили му се, посебно ја, а сада више није са нама. Меланија и ја изјављујемо саучешће његовој прелепој супрузи Ерики и породици. Чарли, волимо те, рекао је Трамп.

трамп
Фото: Printscreen/Instagram/Truth


 

Кирк је данас упуцан у док је на Универзитету Јута Вели држао говор на отвореном.
 

У питању је била једна у низу јавних дебата по којима је био познат, која носи назив "Докажи да грешим".
 

Скупу је присуствовао велик број студената, када се у једном тренутку зачуо пуцањ.
 

На основу снимака који су објављени на друштвеним мрежама може се видети како метак погађа Кирка у врат и како он обилно крвари и пада на земљу.

 


 

 

Након тога окупљени су почели да вриште и беже.
 

Амерички медији пренели су да је поред њега било и лично обезбеђење.
 

Превезен је у болницу, а АП је првобитно пренео да је у критичном стању.


 Подсећамо, u саопштењу Универзитета Јута Вели послатом америчким медијима, укључујући Њујорк тајмс и Фокс њуз, наводи се да су хици испаљени из зграде удаљене око 200 јарди (182 метра).

"Око 12:20 хици су испаљени из зграде удаљене око 200 јарди од говорника. Колико нам је познато, особа је погођена и одмах ју је одвело његово обезбеђење", наводи се у саопштењу Елен Трин, портпаролке Универзитета долине Јуте.је је објављено да је осумњичени у полицијском притвору.
 

Нешто касније је портпарол Универзитета Јута Вели саопштио да осумњичени за пуцњаву на политичког активисту Чарлија Кирка још увек није у притвору, иако је школа раније објавила да полиција има осумњиченог у притвору.

Можемо да потврдимо да је господин Кирк упуцан, али не знамо у каквом је стању. Осумњичени није у притвору. Полиција и даље истражује. Кампус је затворен до краја дана, навео је у саопштењу портпарол Скот Тротер, преноси Desert News.
 

Недуго након напада огласио се Доналд Трамп, председник САД, као и његов потпредседник Џеј Ди Венс.
 

 

 

 

Супруга објавила стих из Библије само пар сати пре атентата
 

Ерика Кирк, супруга Чарлија Кирка, блиског сарадника Доналда Трампа, председника САД, који је упуцан раније данас у Јути током једног догађаја на универзитету, огласила се на друштвеним мрежама пар сати пре атентата.
 

 

Ерика Кирк је објавила библијски стих пре напада на њеног супруга.
"Псалам 46:1 - Бог је наше уточиште и снага, помоћник у невољи који је увек спреман".
 

 

атентат Јута Доналд Трамп конзервативци
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
