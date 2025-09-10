(ФОТО, ВИДЕО) ПРЕМИНУО ТРАМПОВ САРАДНИК Чарли Кирк жртва АТЕНТАТА У ЈУТИ Нападач и даље у бекству
Конзервативни активиста и суоснивач организације "Turning Points USA" Чарли Кирк подлегао је данас повредама задобијеним када је на њега извршен атентат у америчкој држави Јути.
Ову информацију потврдио је председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп у објави на друштвеној мрежи Трутх социал.
Велики, па чак и легендарни, Чарли Кирк, је мртав. Нико није боље разумео нити имао срце младих у Сједињеним Америчким Државама од Чарлија. Сви су га волели и дивили му се, посебно ја, а сада више није са нама. Меланија и ја изјављујемо саучешће његовој прелепој супрузи Ерики и породици. Чарли, волимо те, рекао је Трамп.
Кирк је данас упуцан у док је на Универзитету Јута Вели држао говор на отвореном.
У питању је била једна у низу јавних дебата по којима је био познат, која носи назив "Докажи да грешим".
Скупу је присуствовао велик број студената, када се у једном тренутку зачуо пуцањ.
На основу снимака који су објављени на друштвеним мрежама може се видети како метак погађа Кирка у врат и како он обилно крвари и пада на земљу.
Charlie Kirk is dead... damn pic.twitter.com/CB13EuwX17
— Voluntary Conscript Groyper (@FuentesClips) September 10, 2025
Након тога окупљени су почели да вриште и беже.
Амерички медији пренели су да је поред њега било и лично обезбеђење.
Превезен је у болницу, а АП је првобитно пренео да је у критичном стању.
Подсећамо, u саопштењу Универзитета Јута Вели послатом америчким медијима, укључујући Њујорк тајмс и Фокс њуз, наводи се да су хици испаљени из зграде удаљене око 200 јарди (182 метра).
"Око 12:20 хици су испаљени из зграде удаљене око 200 јарди од говорника. Колико нам је познато, особа је погођена и одмах ју је одвело његово обезбеђење", наводи се у саопштењу Елен Трин, портпаролке Универзитета долине Јуте.је је објављено да је осумњичени у полицијском притвору.
Нешто касније је портпарол Универзитета Јута Вели саопштио да осумњичени за пуцњаву на политичког активисту Чарлија Кирка још увек није у притвору, иако је школа раније објавила да полиција има осумњиченог у притвору.
Можемо да потврдимо да је господин Кирк упуцан, али не знамо у каквом је стању. Осумњичени није у притвору. Полиција и даље истражује. Кампус је затворен до краја дана, навео је у саопштењу портпарол Скот Тротер, преноси Desert News.
Недуго након напада огласио се Доналд Трамп, председник САД, као и његов потпредседник Џеј Ди Венс.
JUST IN - Charlie Kirk pronounced dead, age 31. pic.twitter.com/OtX2nX06su
— Disclose.tv (@disclosetv) September 10, 2025
Супруга објавила стих из Библије само пар сати пре атентата
Ерика Кирк, супруга Чарлија Кирка, блиског сарадника Доналда Трампа, председника САД, који је упуцан раније данас у Јути током једног догађаја на универзитету, огласила се на друштвеним мрежама пар сати пре атентата.
Erika Kirk, wife of Charlie Kirk, posted a Bible verse just hours before he was shot at a Utah event:
"Psalm 46:1 - God is our refuge and strength, a very present help in trouble." pic.twitter.com/2iNRlWFK7r
— Fox News (@FoxNews) September 10, 2025
Ерика Кирк је објавила библијски стих пре напада на њеног супруга.
"Псалам 46:1 - Бог је наше уточиште и снага, помоћник у невољи који је увек спреман".