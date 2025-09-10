overcast clouds
ОГЛАСИО СЕ ТРАМП Председник САД позвао све да се моле за упуцаног Чарлија Кирка (УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО)

10.09.2025. 21:44
Пише:
Дневник
Извор:
Blic.rs
d
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Амерички председник Доналд Трамп огласио се након рањавања његовог блиског сарадника Чарлија Кирка.

- Сви морамо да се молимо за Чарлија Кирка, који је упуцан - написао је Трамп на својој мрежи Truth Social. 

Подсетимо, Чарли Кирк савезник Доналда Трампа упуцан је на једном догађају у Јути, док је држао говор.

d
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon, File

 Снимак пуцњаве

Ово је тренутак када је Трампов сарадник упуцан у врат, снимљен из непосредне близине. Упозоравамо да је ВИДЕО УЗНЕМИРУЈУЋИ!

(Blic.rs)

Вести Свет
