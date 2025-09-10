ОГЛАСИО СЕ ТРАМП Председник САД позвао све да се моле за упуцаног Чарлија Кирка (УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО)
10.09.2025. 21:44 21:51
Амерички председник Доналд Трамп огласио се након рањавања његовог блиског сарадника Чарлија Кирка.
- Сви морамо да се молимо за Чарлија Кирка, који је упуцан - написао је Трамп на својој мрежи Truth Social.
Подсетимо, Чарли Кирк савезник Доналда Трампа упуцан је на једном догађају у Јути, док је држао говор.
Снимак пуцњаве
Ово је тренутак када је Трампов сарадник упуцан у врат, снимљен из непосредне близине. Упозоравамо да је ВИДЕО УЗНЕМИРУЈУЋИ!
Charlie Kirk is dead... damn pic.twitter.com/CB13EuwX17
— Voluntary Conscript Groyper (@FuentesClips) September 10, 2025
