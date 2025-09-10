overcast clouds
Има свој подкаст

Прате га милиони људи! КО ЈЕ ЧАРЛИ КИРК? Шири конзервативне идеје међу студентима ВАТРЕНИ ЈЕ ТРАМПОВ ПРИСТАЛИЦА

10.09.2025. 21:27 21:34
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
трамп
Фото: Tanjug/AP/John Locher

Чарли Кирк, који је данас рањен у Јути је конзервативни коментатор и водитељ подкаста са милионима пратилаца.

Најпознатији је као оснивач организације Turning Point USA, непрофитне организације која настоји да шири конзервативне идеје међу студентима на америчким кампусима.

Има 5,2 милиона пратилаца на платфпорми X и 7,3 милиона пратилаца на ТикТоку.

Непосредно пре пуцњаве, Кирк је најавио на X-у: „Вратили смо се. Универзитет Јута Вали је на ногама и спреман за прву америчку турнеју повратка.“

Кирк је ватрени присталица председника Доналда Трампа.
 

Чарли Кирк говорио је на презентацији 20 минута када су сведоци чули пуцње испаљене из оближње зграде, рекао је портпарол Универзитета Јута Вали за Ен-Би-Си њуз.
 

Портпарол је додао да је, колико је Универзитету познато, Кирк погођен после чега га је његово обезбеђење одвело, а двориште је испражњено, преноси Курир.
 

конзервативци упуцан Доналд Трамп присталица
Извор:
Курир
Пише:
Дневник
Вести Свет
