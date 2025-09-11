overcast clouds
УБИЦА БИО НА КРОВУ ОБЈЕКТА ПРЕКО ПУТА?

ПРОНАЂЕНА ПУШКА АТЕНТАТОРА! Еф-Би-Ај открио трагове на месту атентата на Кирка (ВИДЕО)

11.09.2025. 15:52 16:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
СОЛТ ЛЕЈК СИТИ: Званичници су пронашли пушку са изузетно снажним чепним затварачем за коју се верује да је атентатор на активисту Чарлија Кирка употребио када је пуцао на њега, изјавио је данас специјални агент америчког ФБИ-ја из канцеларије Солт Лејк Ситија Роберт Колс.

"Пушка је пронађена међу дрвећем, одакле је нападач побегао. Имамо слику осумњиченог", рекао је он и додао да лабораторије ФБИ-ја анализирају оружје.

Поред пушке, пронађени су и пар обуће, отисци длана и прстију, као и отисак подлактице.

ФБИ је и даље у потрази за још информација о нападачу на Кирка, а канцеларија Солт Лејк Ситија успоставила је телефонску линију коју грађани могу да позову уколико имају нека сазнања.

Колс је рекао да ФБИ нема разлога да верује да је јавност угрожена упркос томе што атентатор још није ухапшен.

Након убиства Кирка, једна особа је приведена због сумње да је извршиал атентат, али је пуштена на слободу након полицијској испитивања.

Истовремено, Одељење за јавну безбедност Јуте саопштило је да су обе особе приведене у овом случају пуштене на слободу јер ''нису повезане са пуцњавом'' на Кирка.

Једна од ових особа оптужена је за ометање универзитетске полиције, како је претходно објављено током конференције за новинаре, али Одељење није саопштило из којег разлога су ови људи првобитно били осумњичени за убиство савезника председника САД Доналда Трампа.

Кирк, конзервативни активиста и суоснивач организације "Turning Point USA", синоћ је подлегао повредама задобијеним када је на њега извршен атентат током говора пред студентима на Универзитету Јута Вели.

Након убиства, Трамп је наредио да се заставе спусте на пола копља у част Кирка, а претходно га је хвалио као кључног за његове добитке међу младим бирачима на прошлогодишњим председничким изборима.

