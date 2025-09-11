НОВА ДРАМА У САД: Полиција тражи постављени експлозив у седишту демократа?
11.09.2025. 20:35 20:37
Полиција спроводи истрагу о претњи бомбом у седишту Демократског националног комитета, рекао је извор из савезних снага за спровођење закона.
У току је претрес зграде, али до сада није пронађен експлозив, наводе полицијске снаге, преноси Скај њуз.
Канцеларије Сената су управо примиле обавештење којим се особље обавештава да избегава седиште Сената, које се налази у Вашингтону.
У обавештењу стоји: „Молимо вас да обавестите своје особље. Капитолска полиција реагује на инцидент у седишту Демократског националног комитета (ДНЦ). Особље се моли да се не приближава полицијским активностима.“
