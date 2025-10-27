НЕМАЧКА ЋЕ БИТИ СУПЕРСИЛА, У АРМИЈУ УЛАЖЕ ЧАК 377 МИЛИЈАРДИ! „Стварамо најјачу војску у Европи!“
27.10.2025. 17:01 17:06
Немачки канцелар Фридрих Мерц најавио је да Немачка намерава да унапреди своје оружане снаге у "најјачу конвенционалну војску у Европи", обећавајући да ће за то бити обезбеђена "сва неопходна финансијска средства".
У документу на 39 страница се наводи да ће бити издвојено 377 милијарди евра за куповину наоружања за копнене, ваздушне, поморске, свемирске и сајбер снаге немачке војске, преноси бриселски портал.
У документу је потврђено да ће реформа и опремање немачке војске бити „чврсто утемељени у домаћој индустрији“.
Немачке компаније доминирају на идентификованим тендерима са око 160 пројеката вредних око 182 милијарде евра, наводи Политико.