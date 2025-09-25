ЗА 50 КИЛОМЕТАРА ТРЕБА ПЕТ САТИ! ПЛАНИРА СЕ ОТВАРАЊЕ ЈОШ ЈЕДНОГ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА? Покренута иницијатива између две земље
У Софији су се ових дана састале делегације Србије и Бугарске да размотре могућност отварања новог граничног прелаза између две државе.
Тражи се решење за велике гужве на прелазу Градина током сезоне. Процењује се и да више од 1.000 радника и студената из Пиротског округа често путује у Бугарску.
Да се пређе пут од педесетак километара, у време сезоне, некада је потребно пет сати.
Километарске колоне на прелазу Градина уобичајене су током лета и празника, па радници и студенти проводе сате на граници.
"Радим већ три године у Бугарској и као и сви из Димитровграда и осталих пограничних места суочавамо се са проблемима у сезони, када су годишњи одмори, буквално се сналазимо, прелазимо границу пешака. Оставимо ауто, пређемо пешака и тако и у повратку", рекао је Сокол Соколов из Димитровграда.
Небојша Иванов из Димитровграда каже да су покренули иницијативу пре четири, пет година да се отвори прелаз за раднике или колона како би се омогућило да лакше стигну до посла и назад.
Општина Димитровград подржала је иницијативе грађана и још пре две године упутила захтев државним органима Србије и Бугарске за отварање новог граничног прелаза, пише РТС.
"По први пут се појављује иницијатива да то не буде како смо ми мислили сезонски прелаз, за два или три месеца, него да буде прави међугранични прелаз који ће функционисати 12 месеци", истакао је председник општине Димитровград Владичa Димитров.
Због гужве на Градини, туристи из суседне Бугарске током лета ређе долазе у Димитровград.
"Они практично не прелазе границу и ми њих губимо у том периоду. Дакле, немамо ни угоститељство ни понуду коју имамо током целе године. То је јако важно за БДП наше локалне самоуправе", објашњава Димитров.
Сада је на потезу међудржавна комисија Србије и Бугарске која треба да се договори о свим детаљима за отварање новог граничног прелаза.