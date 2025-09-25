АДВОКАТ РАЗРЕШАВА СУМЊЕ Ево шта треба одговорити полицајцу када вам заустави и пита "Да ли знате зашто сте заустављени", али и шта је доказ на суду

Ово питање, иако делује безазлено, може имати озбиљне последице. А међу возачима влада став да на ово питање полицајцу никако не треба одговорити са "да, знам", већ тражити од полицајца да каже разлог, јер у супротном можда можете добити и папрену казну.

Како је за "Блиц" објаснио Владимир Миљевић, адвокат, возач ако га заустави полицајац не треба да се плаши тога шта ће му одговорити на питање ако га пита зашто је заустављен.

- Возач нема обавезу да одговара на питања полицијског службеника. Требало би да пружи документа и не улази у расправу. Тема о томе шта возач треба да каже када га заустави полицијски службеник долази нам са запада, пре свега из Сједињених Америчких Држава. У нашем законодавству, према закону о прекршајима, ниједна усмена изјава возача не може се користити као доказ. Чак и ако возач каже да зна зашто је заустављен или признаје прекршаје, таква изјава не може бити доказ. Да би исказ имао доказну вредност, возач мора бити поучен о својим правима, укључујући право да не говори ништа - наглашава Миљевић за "Блиц".

Према његовим речима, у пракси се показало да се исказ полицијског службеника о томе шта му је возач рекао често сматра доказно невредним.

- Већина судија ће одбацити такве исказе јер нису фиксирани у записнику. Постоје екстремне ситуације, али оне су ретке и не могу се узимати озбиљно. Огроман број судова занемарује усмене изјаве возача, јер усмени исказ без поуке о праву на одбрану не може да се користити као доказ. У ситуацијама када би се то користило као доказ, имамо судску праксу која то одбацује - објашњава адвокат.

Записник је доказ на суду

Према Миљевићевим речима полицајац је дужан да сачини записник, а све оно што је у записнику доказ је на суду.

- Свака радња испитивања мора се вршити уз записник. Без записника који потврђује да је возач упознат са својим правима, свака даља дилема је бесмислена. Усмена изјава не може бити доказ - каже он.

Према томе, како каже овај адвокат за "Блиц", полицијски службеник прво треба да саопшти разлог заустављања и да прегледа документа.

- Возач би требао да постави питање зашто је заустављен, а не да одговара на питања. Возач има право да унесе приговор у записник. Међутим, возач никада нема обавезу да потпише записник. Потписивање може имплицирати признање прекршаја - наглашава Миљевић.

Он је такође посаветовао и све возаче шта је важно да ураде када се нађу у оваквој или сличној ситуацији.

- Најбољи савет је да возач буде љубазан и смирен, али да не одговара на питања. Треба да дају документа и да се не упуштају у расправу. Ако сматрају да нису учинили прекршај, не треба да потписују записник - подвлачи Миљевић у разговору за "Блиц".