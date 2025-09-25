overcast clouds
ЗАВРШЕНА АКЦИЈА НА ТИСИ Из реке извучен и аутомобил, тело настрадалог возача послато на обдукцију

25.09.2025. 07:34 07:39
Дневник
Дневник
Путничко возило које је у среду, 24. септембра, са обале слетело у Тису, а потом потонуло, извучено је из реке, речено је “Дневнику” у Полицијској управи у Зрењанину.

Подсетимо, аутомобил у којем се налазио возач је јуче, око 11.55 часова, из за сада непознатих разлога, са обале реке слетео у Тису.

Несрећа се догодила на излетишту Тиса, у близини Арадца.

Припадници ватрогасно-спасилачке јединице и рониоци Жандармерије били су ангажовани на извлачењу тела возача који се у тренутку трагедије налазио у аутомобилу.

Они су прво из Тисе извадили беживотно тело мушке особе, а неколико сати касније успели су да из реке извуку и аутомобил.

Тело несрећеног возача је послато на обдукцију.

Још увек се утврђују све околности које су довеле до овог трагичног догађаја.

Рониоци тиса ауто
Дневник
Вести Хроника
