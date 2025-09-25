ОД ЧЕТВОРИЦЕ ОКРИВЉЕНИХ ЗА КИДНАПОВАЊЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, НА ОПТУЖЕНИЧКОЈ КЛУПИ САМО ЈЕДАН Делимично признао учешће у отмици
Један од четворице окривљених за отмицу Н. Т. (19) из Сремске Каменице Боривој Г. (22) из Новог Сада, јуче је делимично признао да је учествовао у том кривичном делу.
- Моје учешће у отмици је било другачије у односу на начин како је то описано у оптужници - рекао је приликом изношења одбране и истакао да је разумео оптужницу, те да кривично дело отмица делимично признаје. Он је напоменуо да у целости остаје код оног што је раније изјавио на саслушању у тужилаштву 4. априла 2023. године. Поновио је да се није обраћао, нити прилазио оштећеном Н. Т. и да га чак не познаје.
- Ништа од средстава и предмета коришћених приликом отмице нисам набавио. Те вечери сам био на рођендану и попио сам литру ракије. Био сам пијан и све време сам седео у колима. Лежао сам јер сам пио и спавало ми се - рекао је Боривој Г. и додао да није чуо да је било ко претио Н. Т. Испричао је да је, када је једном приликом био на кафи са Страхињом Б. Ђ. и Радомиром М., да је тада Радомир рекао да ће се осветити младићу из Сремске Каменице, али да није помињао његово презиме. Истакао је да су њих двојица и раније имали такве приче, па да му је, из тог разлога, све личило на бајку и да их није озбиљно схватио. Боривој Г. је јуче рекао да није знао да је тражен новац од породице отетог тинејџера него да је за то чуо од полиције. Напоменуо је и да те вечери није имао наочаре, које иначе носи, и да му је све било мутно.
Малолетнику неколико мера
Заједно са Б. Г., С. Б. Ђ. и Р. М., ухапшен је и тада седамнаестогодишни С. М., који је, у међувремену, постао пунолетан и против ког се водио посебан поступак пред судијом за малолетнике, који му је изрекао неколико мера.
Осим за отмицу, Боривој Г. се терети и за кривично дело напад на службено лице у вршењу службене дужности на штету више полицијских службеника Полицијске управе Нови Сад. Међутим, он је на јучерашњем главном претресу изјавио да не признаје то кривично дело.
Овај младић се на оптуженичкој клупи нашао сам, јер су двојица његових вршњака, Страхиња Б. Ђ. и Радомир М., раније закључили споразум о признању кривичног дела, док је против С. М., који је у тренутку извршења кривичног дела био малолетан, вођен посебан поступак пред судијом за малолетнике. Подсетимо, Н. Т. је киднапован у ноћи између 4. и 5. фебруара 2023. године, на улици, у близини куће у којој станује у Сремској Каменици, а после неког времена, отмичари су позвали његовог оца и тражили 200.000 евра, како би му вратили сина. Истог момента су оперативци ПУ Нови Сад кренули у потрагу за отмичарима, да би после интензивне потраге на Клиси, код градске депоније, у гепеку аутомобила, пронашли неповређеног Н. Т., а његове отмичаре лишили слободе.
Три године и седам месеци затвора
Новосађани Страхиња Б. Ђ. и Радомир М. закључили су споразум о признању кривичног дела, те су осуђени за отмицу и фалсификовање исправе на јединствену казну затвора у трајању од три године и седам месеци затвора.
У циљу заштите жртве отмице, јавни тужилац је оштећеном Н. Т. одредио статус посебно осетљивог сведока. Он ће на наредном рочишту, заказаном за 2. децембар, бити саслушан у скрин-соби, као што је то био случај и током истраге.