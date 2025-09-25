scattered clouds
19°C
25.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1872
usd
99.2775
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОД ЧЕТВОРИЦЕ ОКРИВЉЕНИХ ЗА КИДНАПОВАЊЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, НА ОПТУЖЕНИЧКОЈ КЛУПИ САМО ЈЕДАН Делимично признао учешће у отмици

25.09.2025. 09:20 09:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Један од четворице окривљених за отмицу Н. Т. (19) из Сремске Каменице Боривој Г. (22) из Новог Сада, јуче је делимично признао да је учествовао у том кривичном делу.

- Моје учешће у отмици је било другачије у односу на начин како је то описано у оптужници - рекао је приликом изношења одбране и истакао да је разумео оптужницу, те да кривично дело отмица делимично признаје. Он је напоменуо да у целости остаје код оног што је раније изјавио на саслушању у тужилаштву 4. априла 2023. године. Поновио је да се није обраћао, нити прилазио оштећеном Н. Т. и да га чак не познаје. 

- Ништа од средстава и предмета коришћених приликом отмице нисам набавио. Те вечери сам био на рођендану и попио сам литру ракије. Био сам пијан и све време сам седео у колима. Лежао сам јер сам пио и спавало ми се - рекао је Боривој Г. и додао да није чуо да је било ко претио Н. Т. Испричао је да је, када је једном приликом био на кафи са Страхињом Б. Ђ. и Радомиром М., да је тада Радомир рекао да ће се осветити младићу из Сремске Каменице, али да није помињао његово презиме. Истакао је да су њих двојица и раније имали такве приче, па да му је, из тог разлога, све личило на бајку и да их није озбиљно схватио. Боривој Г. је јуче рекао да није знао да је тражен новац од породице отетог тинејџера него да је за то чуо од полиције. Напоменуо је и да те вечери није имао наочаре, које иначе носи, и да му је све било мутно.

Малолетнику неколико мера

Заједно са Б. Г., С. Б. Ђ. и Р. М., ухапшен је и тада седамнаестогодишни С. М., који је, у међувремену, постао пунолетан и против ког се водио посебан поступак пред судијом за малолетнике, који му је изрекао неколико мера.

Осим за отмицу, Боривој Г. се терети и за кривично дело напад на службено лице у вршењу службене дужности на штету више полицијских службеника Полицијске управе Нови Сад. Међутим, он је на јучерашњем главном претресу изјавио да не признаје то кривично дело.

Овај младић се на оптуженичкој клупи нашао сам, јер су двојица његових вршњака, Страхиња Б. Ђ. и Радомир М., раније  закључили споразум о признању кривичног дела, док је против С. М., који је у тренутку извршења кривичног дела био малолетан, вођен посебан поступак пред судијом за малолетнике. Подсетимо, Н. Т. је киднапован у ноћи између 4. и 5. фебруара 2023. године, на улици, у близини куће у којој станује у Сремској Каменици, а после неког времена, отмичари су позвали његовог оца и тражили 200.000 евра, како би му вратили сина. Истог момента су оперативци ПУ Нови Сад кренули у потрагу за отмичарима, да би после интензивне потраге на Клиси, код градске депоније, у гепеку аутомобила, пронашли неповређеног Н. Т., а његове отмичаре лишили слободе.

Три године и седам месеци затвора

Новосађани Страхиња Б. Ђ. и Радомир М. закључили су споразум о признању кривичног дела, те су осуђени за отмицу и фалсификовање исправе на јединствену казну затвора у трајању од три године и седам месеци затвора.

У циљу заштите жртве отмице, јавни тужилац је оштећеном Н. Т. одредио статус посебно осетљивог сведока. Он ће на наредном рочишту, заказаном за 2. децембар, бити саслушан у скрин-соби, као што је то био случај и током истраге.

отмица младића суђење за отмицу
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДНЕВНИК САЗНАЈЕ: ОДЛОЖЕНО ПРИПРЕМНО РОЧИШТЕ ЗА КИДНАПОВАЊЕ МЛАДИЋА ИЗ СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ  У току преговори за склапање споразума о признању кривице за отмицу тинејџера

ДНЕВНИК САЗНАЈЕ: ОДЛОЖЕНО ПРИПРЕМНО РОЧИШТЕ ЗА КИДНАПОВАЊЕ МЛАДИЋА ИЗ СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ  У току преговори за склапање споразума о признању кривице за отмицу тинејџера

29.04.2024. 16:27 16:34
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ: ТРОЈИЦА ОСУМЊИЧЕНИХ ЗА КИДНАПОВАЊЕ МЛАДИЋА ИЗ СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ И ДАЉЕ ИЗА РЕШЕТАКА Потврђена оптужница за отмицу тинејџера

„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ: ТРОЈИЦА ОСУМЊИЧЕНИХ ЗА КИДНАПОВАЊЕ МЛАДИЋА ИЗ СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ И ДАЉЕ ИЗА РЕШЕТАКА Потврђена оптужница за отмицу тинејџера

03.01.2024. 07:31 07:42
Волим
0
Коментар
0
Сачувај